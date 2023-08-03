«Исламское государство» подтвердило смерть своего лидера
- 3.08.2023, 21:23
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Его ликвидировали турецкие спецслужбы.
Террористическая группировка «Исламское государство» подтвердила смерть своего лидера Абу Хусейна аль-Хусейни аль-Курайши.
Об этом в четверг, 3 августа, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя боевиков.
Это первое официальное заявление группировки о судьбе лидера после того, как президент Турции Тайип Эрдоган в апреле заявил, что турецкие спецслужбы убили его в Сирии.
Абу Хусейн аль-Хусейни аль-Курайши пришел к власти в ноябре 2022 года после убийства в Сирии своего предшественника.
Исламское государство назначило новым лидером Абу Хафса аль-Хашими аль-Кураши — подробностей о нем нет.