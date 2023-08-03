В Минобразования определились со стоимостью учебников в этом году 2 3.08.2023, 21:38

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Плату за учебники необходимо внести до 1 октября этого года.

В 2023/2024 учебном году в Беларуси по-прежнему будет действовать единая плата за пользование учебниками и пособиями для всех учащихся. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

Стоимость учебников и пособий для дошкольников составляет 0,2 базовые величины (7,4 рубля), за комплект учебников по программе общего среднего образования нужно будет заплатить 0,5 базовой величины (18,5 рубля).

Плату за учебники необходимо внести до 1 октября этого года.

При этом детям из многодетных семей предусмотрена скидка на оплату учебников в размере 50%.

Есть категория детей, которые могут пользоваться учебниками на безвозмездных условиях, в их числе:

учащиеся санаторных школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений и специальных лечебно-воспитательных учреждений;

лица с особенностями психофизического развития;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, инвалиды с детства;

дети, которые осваивают содержание образовательной программы дошкольного образования и страдающих онкологическими заболеваниями или болеют туберкулезом;

школьники из семьи, которая в соответствии с законодательством получает государственные пособия на детей старше 3 лет;

если у ребенка один из родителей, усыновителей (удочерителей) является инвалидом I или II группы.

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