США ввели санкции против Российской академии наук 1 3.08.2023, 21:54

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Под ограничения попали три института РАН.

США включили в санкционный список структуры Российской академии наук. Под ограничения попали Институт общей физики имени А. М. Прохорова РАН, Казанский научный центр РАН и Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна РАН, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США.

Последний уже был под санкциями — о введении ограничений против него сообщалось в сентябре прошлого года. США утверждали, что Институт нарушал американский режим экспортного контроля.

Против Казанского научного центра РАН также уже водились ограничения в июле этого года. Вместе с ним в черный список американского Минфина включили Казанский пороховой завод.

Помимо исследовательских учреждений санкции затронули российские контейнерные судна Sasco Angara и Paramushir, принадлежащие «Сахалинскому морскому пароходству» (SASCO). Компания обеспечивает логистическую поддержку российских проектов в области энергетики.

Также под ограничениями оказался 59-летний бизнесмен Анатолий Смолин. Минфин США считает, что он связан с российско-украинской частной военной компанией «Вега» (Vega Strategic Services). Расследователи из Conflict Intelligence отмечали, что с 2018 года эта ЧВК работала в Сирии в интересах Башара Асада с ведома России. Что касается Смолина, по данным журналистов, он был ее директором, и в разные годы работал в КГБ СССР и в МВД Украины.

Помимо этого США исключили из санкционного списка яхту Addiction под флагом Мальты. По данным ведомства, ее владельцем является основатель Yota Сергей Адоньев, который попал в блок-лист в январе этого года.

Также из-под санкций был выведен тренер скаковых лошадей Сатиш Симар из ОАЭ.

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