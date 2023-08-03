«Первый раз за свою жизнь вырастила такую картошку»3
- 3.08.2023, 22:07
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Под Борисовом вырос клубень-богатырь.
Полукилограммовый клубень картофеля вырастила на своем участке Валентина Ивановна из агрогородка Забашевичи Борисовского района, пишет «Мінская праўда».
— Первый раз за свою жизнь вырастила такую картошку, — рассказала хозяйка. — Не ожидала, что среди клубней обычного размера найду вот такое чудо.
Сельчанка рассказала, что такой, как выяснилось, урожайный сорт купила первый раз в борисовском магазине «Семена».
— Взяла 5 килограммов на пробу. Это сорт «Кардинал», — вспоминает женщина. — Посадили поздно, 7 июня. А картошка получилась гигантская. Кстати, внутри желтая и вкусная.
На огороде Валентина Ивановна выкопала картофелины весом 300−400 граммов. В сумме с одного клубня получилось целое ведро.
Напомним, недавно в Гомельской области нашли гигантский боровик весом полтора килограмма.