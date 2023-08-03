Сколько дети будут отдыхать в новом учебном году 3.08.2023, 22:41

Расписание каникул.

Министерство образования определилось с датами каникул на 2023−2024 учебный год. Самыми длинными традиционно будут летние: для большинства школьников они продлятся 92 дня.

Расписание каникул на следующий учебный год:

осенние — с 29 октября 2023 года по 7 ноября 2023 года включительно (10 дней);

зимние — с 24 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно (15 дней);

весенние — с 24 марта 2024 года по 31 марта 2024 года включительно (8 дней);

летние — с 1 июня 2024 года по 31 августа 2024 года (92 дня). Тех же, кто заканчивает 9-й класс, ждут экзамены. Соответственно отдыхать эти ребята будут с 12 июня 31 августа 2024 года (81 день).

Для мальчиков и девочек, которые учатся в I-II классах, есть дополнительные каникулы — 7 дней. Они продлятся с 19 февраля по 25 февраля 2024-го.

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