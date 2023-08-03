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Блинкен в ООН: Москве надо сказать «Хватит!»

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  • 3.08.2023, 22:54
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Блинкен в ООН: Москве надо сказать «Хватит!»
Энтони Блинкен

Государственный секретарь США обратился ко всем членам ООН.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время председательства на заседании Совета безопасности ООН по продовольственной безопасности осудил превращение Россией голода в оружие в полномасштабной войне против Украины.

Слова Блинкена цитирует агентство AFP.

Глава американской дипломатии в выступлении во время дебатов в Совбезе ООН подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину привело к атаке и на мировую продовольственную систему.

Вспомнил он и решение России выйти из «зерновой сделки», которая позволила Украине экспортировать миллионы тонн продовольствия из своих черноморских портов. Блинкен подчеркнул, что действия РФ привели к росту цен на зерно более чем на восемь процентов.

«Каждый член этого Совета, каждый член ООН должен сказать Москве: «Хватит! Хватит использовать Черное море для шантажа. Хватит использовать самых уязвимых людей в мире как рычаг влияния. Хватит этой неоправданной, бессовестной войны» , – заявил госсекретарь.

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