Блинкен в ООН: Москве надо сказать «Хватит!» 8 3.08.2023, 22:54

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Энтони Блинкен

Государственный секретарь США обратился ко всем членам ООН.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время председательства на заседании Совета безопасности ООН по продовольственной безопасности осудил превращение Россией голода в оружие в полномасштабной войне против Украины.

Слова Блинкена цитирует агентство AFP.

Глава американской дипломатии в выступлении во время дебатов в Совбезе ООН подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину привело к атаке и на мировую продовольственную систему.

Вспомнил он и решение России выйти из «зерновой сделки», которая позволила Украине экспортировать миллионы тонн продовольствия из своих черноморских портов. Блинкен подчеркнул, что действия РФ привели к росту цен на зерно более чем на восемь процентов.

«Каждый член этого Совета, каждый член ООН должен сказать Москве: «Хватит! Хватит использовать Черное море для шантажа. Хватит использовать самых уязвимых людей в мире как рычаг влияния. Хватит этой неоправданной, бессовестной войны» , – заявил госсекретарь.

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