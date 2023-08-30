Чиновники похвастались «идеальным предприятием», которое «отжали» с согласия Лукашенко у частника 30.08.2023, 1:06

Создать свое успешное госпредприятие лукашисты не в состоянии.

Руководство «Металлопрокатной компании» и миорские чиновники рассказали, как сейчас работает предприятие. Напомним, это бывший Миорский металлопрокатный завод, который государство раньше «отжало» у успешной частной компании «ММПЗ-групп», пишет «Зеркало».

— У нас есть скрытый потенциал. Мы знаем об этом и двигаемся дальше. Сегодня на заводе трудится 755 человек, их средняя зарплата составляет свыше 1,8 тысячи рублей. И это не предел, — сообщил гендиректор Владимир Дьяконов. — Обеспечен круглосуточный процесс производства белой жести.

Председатель Миорского райисполкома Игорь Кузнецов заявил, что сейчас завод в Миорах — самый современный по производству белой жести в мире.

Районное миорское издание пишет, «коллектив не раз сталкивался со сложностями, но достойно находил пути их решения». «Первым испытанием стала работа по импортозамещению технических жидкостей, когда европейские компании отказались от сотрудничества, — отмечает издание, при этом о других сложностях, с которыми пришлось столкнуться заводу, не уточняет. — Сегодня коллектив завода смело смотрит в будущее и, самое главное, видит перспективы развития. На площадке находится 28 тысяч тонн сырья и запас готовой продукции. Сформирован портфель заказов. Экономику предприятия стимулирует то, что оно является резидентом СЭЗ».

Как развивалась история с национализацией «ММПЗ-групп»

В июне 2021 года незадолго до визита на предприятие в Миорах Александра Лукашенко силовики задержали его руководителей. После этого чиновники взялись «спасать» предприятие. В итоге в 2022 году все активы и долги Миорского металлопрокатного завода перешли новой государственной фирме, ее учредил «Белцветмет».

В августе прошлого года Александр Лукашенко заявил о национализации завода «в связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства», тогда политик возмутился, что «идеальное предприятие превратили в банкрота».

Этому предшествовала подача многочисленных исков со стороны «Беларусбанка» к «ММПЗ-ГРУПП». Некоторые суды касались экономической несостоятельности предприятия.

Судьи принимали решение о взыскании с компании задолженности перед банком. В общей сложности обязательства исчисляются сотнями тысяч евро. К примеру, сумма по одному из исков превышает 277 тысяч евро, по второму — 244 тысячи евро.

«Беларусбанк» участвовал в финансировании приобретения основного технологического оборудования. В 2015 году компания брала кредит для финансирования поставок технологического оборудования из Германии. «Заключены кредитные договоры на общую сумму 106,2 млн евро за счет ресурсов немецкого банка AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH», — сообщала пресс-служба банка. Для этого «Беларусбанк» привлекал ресурсы немецких банков. На заводе уточняли, что кредиты брали на 10 лет «под беспрецедентно низкую процентную ставку» и без привлечения гарантий правительства Беларуси.

В ноябре прошлого года завод в Миорах передали созданному госпредприятию «Металлопрокатная компания», которая работает под брендом Tinergy. Она подчиняется «Белцветмету». Руководство предприятия уверяет, что в государственных руках завод работает успешно, с «уверенностью в завтрашнем дне». Однако по решению Совмина предприятие не публикует финансовую отчетность.

Ликвидационное производство компании «ММПЗ-групп» продлили на три месяца — до 26 сентября.

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