В Бобруйске женщина загорелась, бросив окурок в бутылку с бензином 30.08.2023, 3:59

Пенсионерка перепутала ее с емкостью для окурков.

Пенсионерка из Бобруйска бросила окурок в емкость с бензином и попала в ожоговое отделение больницы. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел около 00.15 часов во вторник 29 августа. Женщина была у себя дома в частном секторе, когда по ошибке бросила окурок от сигареты в бутылку с бензином. Из этой бутылки обычно заправляли бензином газонокосилку, но женщина перепутала ее с емкостью для окурков.

- После вспышки бензина на женщине загорелась одежда. Сын женщины подручными средствами ликвидировал горение. Подразделения МЧС не привлекались, - пояснили в МЧС.

Пострадавшую бобруйчанку госпитализировали с ожогами. Проводится проверка.

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