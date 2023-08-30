В Германии начали демонтаж ветровой электростанции, чтобы увеличить добычу угля 30.08.2023, 4:36

Фотофакт.

Немецкий энергетический гигант RWE начал демонтаж ветроэлектростанции в западной части земли Северный Рейн-Вестфалия, чтобы освободить место для дальнейшего расширения открытой шахты по добыче бурого угля.

Об этом сообщает издание EUobserver.

RWE уже демонтировал одну из восьми ветровых турбин. На их месте, как ожидается, удастся добывать дополнительные 15-20 миллионов тонн так называемого бурого угля, одного из самых неэкологичных источников энергии.

Этот процесс является частью соглашения, заключенного в прошлом году между федеральным правительством и властями земли Северный Рейн-Вестфалия Моной Нойбаур. Расширение добычи угля стороны объяснили полномасштабным российским вторжением в Украину и последовавшим за ним энергетическим кризисом.

В обмен на разрешение увеличить площадь угольного рудника в Северном Рейне-Вестфалии RWE обязалась согласиться на постепенный отказ от угля в 2030 году – на восемь лет раньше ранее согласованного срока.

Демонтаж ветровых турбин, однако, вызвал критику со стороны активистов. Они считают, что эти действия не соответствуют нынешней чрезвычайной климатической ситуации, а любые действия, отвлекающие от борьбы с ней, должны быть «однозначно запрещены».

Из-за расширения угольного рудника власти переселили жителей нескольких населенных пунктов Северного Рейна-Вестфалия. Город Лютцерат, расположенный на краю открытого карьера, пришлось полностью уничтожить, против чего несколько недель выступали климатические активисты.

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