Масштабный пожар и догорающие самолеты: атаку дронов на аэропорт Пскова показали на видео 30.08.2023, 8:24

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Уничтожены как минимум четыре «Ил-76» и один «Ту-22».

В ночь на 30 августа группа ударных беспилотников атаковала международный аэропорт «Кресты» в Пскове, который находится приблизительно в 700 км от границы с Украиной.

Атаку и повреждения подтвердили российские паблики, так как в Сети появилось очень много роликов как из самого Пскова, так и территории аэропорта, сообщает dialog.ua.

Известно, что аэропорт «Кресты» находится в ведомстве Минобороны РФ. Именно там дислоцируется 76-я дивизия ВДВ РФ, которую обслуживает 334-й воздушно-транспортный полк.

Местные жители насчитали около 10 «хлопков» в районе аэродрома. Сообщается об уничтожении или сильном повреждении сразу пяти военных самолетов, включая четыре «Ил-76» и одного «Ту-22М3».

Оппозиционный канал Gulagu net сообщает, что именно транспортные самолеты «Ил-76» Минобороны РФ использовала, чтобы доставлять в Украину заключенных, которые воевали или воюют в ЧВК «Вагнер» и «Шторм-Z».

Точное количество пострадавших, разрушений и жертв пока неизвестно. Однако достоверно известно, что в 2023 году эта самая мощная атака беспилотников на российские аэродромы.

Кроме того, российские СМИ сообщают, что беспилотники атаковали Брянск, Севастополь и Черехинскую военную базу, где дислоцируется 104-й десантный полк ВС РФ, который известен военными преступлениями в Буче.

Сегодня все рейсы из аэропорта «Кресты» будут отменены. В самом городе введен план «Эдельвейс». Район аэропорта оцеплен, а сотрудникам правоохранительных органов выдали оружие.

Оставшиеся самолеты в срочном порядке подняты в воздух и переброшены на другие аэродромы.

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