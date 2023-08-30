Минчанин должен был явиться в военкомат, но попал на больничный и не пришел 30.08.2023, 8:26

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Что было дальше?

В Минске за уклонение от призыва судили мужчину, который не явился в военкомат по повестке, а перед этим получил больничный в поликлинике. Его арестовали на три месяца, сообщили в прокуратуре.

Как выяснилось, минчанин получил повестку лично под роспись — он должен был прийти в военкомат на медобследование. Однако заболел и пошел в поликлинику, где ему выдали листок нетрудоспособности.

В итоге в комиссариат в назначенное время мужчина не пришел, а также не предъявил больничный в качестве документа, подтверждающего уважительную причину неявки. После этого он два месяца не выходил на связь, хотя все это время был дома и мог дать знать о себе военкомату, утверждают в прокуратуре.

На несостоявшегося призывника завели уголовное дело по ч. 1 ст. 435 УК (Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу) — ранее его уже судили по той же статье.

Свою вину мужчина признал. Виновным его признал и суд, который назначил наказание в виде ареста на три месяца.

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