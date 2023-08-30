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Белорус приготовил сало в шоколаде и собрал более миллиона просмотров

  • 30.08.2023, 8:41
Белорус приготовил сало в шоколаде и собрал более миллиона просмотров

Мнения пользователей Сети разделились.

На тикток-странице «Вясёлая хата» hatka.by белорус показал процесс приготовления сала в шоколаде, а также продемонстрировал удовольствие от угощения лакомством.

За два дня ролик собрал более 1,2 млн просмотров, а во многих комментариях одни люди восхищались, а другие выражали сомнение во вкусовых качествах продукта и возможность его есть без последствий для самочувствия.

@hatka.by Сало в шоколаде🔥Попробуем? #вяселаяхата#усадьба#минск#беларусь#рекомендации#рек#хочуврек#хочуврекомендации#вкусно#tasty#cooking#гдеотдохнутьминск#гдеотдохнутьбеларусь#баня#саловшоколаде #шоколадный #сало ♬ You Never Can Tell - Chuck Berry

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