Эрдоган дважды подставил Путина 30.08.2023, 8:52

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Турецкий президент издевается над главой РФ накануне встречи.

Постоянные переносы даты и места встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана лишь указали на слабость позиций российского диктатора на международной арене. Турецкий президент не упустил случая подчеркнуть эту слабость тонкой дипломатической игрой.

Об этом «24 каналу» рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он убежден, что долгая эпопея по организации встречи руководителей двух стран была на руку Эрдогану.

7 августа турецкие СМИ сообщили, что встреча между Путиным и Эрдоганом должна пройти в последнюю неделю августа в Турции. Однако впоследствии встречу перенесли на 8 сентября в России, что вызвало волну обсуждений по поводу «невыездного» статуса кремлевского диктатора.

«Эрдоган дважды подставил Путина. Впервые – когда объявил, что встреча между ними состоится в Турции, а во второй – когда заявил, что «будет занят» на саммите G20 и Генассамблее ООН», – отметил Шейтельман.

Инициатива в проведении встречи публично поступала от Турции. Однако Россия ни разу официально не сообщала, что готовится именно заграничный визит Путина. Это позволяет предположить, что СМИ анонсировали визит диктатора в Турцию для того, чтобы показать миру неготовность российского вождя покидать свою страну.

Вторая провокация со стороны Эрдогана произошла 21 августа, когда на пресс-конференции в Будапеште он отметил, что встретится с Путиным только «если будет такая возможность». Апеллируя к загруженности своего графика, турецкий президент «нечаянно» оговорился, что Путина не будет на саммите G20 в Индии, хотя его туда и приглашали.

И уже через несколько дней Россия опубликовала заявление от имени Дмитрия Пескова о том, что кремлевский диктатор не поедет в Индию якобы из-за того, что все его время отнимает «специальная военная операция».

«Эрдоган единолично играет в эту игру против Путина, которому нет смысла уклоняться от встречи. Потому что для диктатора важно, чтобы к нему приезжали хоть какие-то мировые политики», – подчеркнул политтехнолог.

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