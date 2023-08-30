Сумерки диких Телеграм-канал «СерпомПо»

30.08.2023, 9:00

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Исчезли все, кто обеспечивал последний бросок карикатурной «империи».

Исчезновение Пригожина и партнеров, помещение в заключение Стрелкова, который сегодня безуспешно пытался оспорить свой арест, подчеркивают интересную черту закатного путинизма – использованные «романтики с большой дороги» уступают место во всем верным чиновникам – военным и гражданским. Тем, которые и будут последними.

Так было в захватные, пьяные и провальные десятые годы. Исчезли «дикие» - Моторола, Гиви, Мозговой, Захарченко – все те, кто обеспечивал последний отчаянный бросок живущей призраками прошлого карикатурной «империи» на Запад.

Та же судьба постигла сейчас Стрелкова, Пригожина, Уткина – они свое отслужили, одни в качестве подручных в организации побоища чудовищного масштаба, другой – в качестве пропагандиста того же побоища. Впрочем, корни этих персонажей все в том же, 2014 году. Оттуда они выбрались на российскую сцену.

Сегодня у диких сумерки. «Партизанщине» конец. С ними расправились, смахнув рукой с шахматной доски, задернув шторы в комнате и выйдя вон. Посмотрите на эти грозные когда-то фигурки – закатившегося под диван ферзя, беспомощных слонов, коней с остекленевшими глазами и навсегда застывшим оскалом мертвых желтых зубов.

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