ВСУ совершили прорыв восточнее Работино 30.08.2023, 9:09

3,754

Украинская армия наступает на Запорожском фронте.

Украинские военные удерживают позиции и наступают в районе Работино. ВСУ продвинулись примерно в пяти километрах юго-восточнее населенного пункта. По всей линии фронта идут тяжелые бои.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные операции на Купянском и Лиманском направлениях, в том числе вблизи Новоегоровки и Белогоровки.

Российские источники утверждали, что войска РФ наступали вблизи Синьковки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Кисловки и Котляровки.

Также, россияне сообщали, что украинские войска вели наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Бои в Донецкой области

Украинские войска 29 августа вели наступательные действия под Бахмутом и продвигались вперед. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись к югу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские войска продвигаются на неопределенных участках на Бахмутском направлении. Российские источники утверждали, что украинские силы продолжают атаковать вблизи Клещиевки.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки (8 км северо-западнее Бахмута) и Озаряновки (14 км юго-западнее Бахмута).

Российские войска 29 августа вели наступательные операции на линии Авдеевка – Донецк. Украинский Генштаб сообщил, что войска РФ вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки.

Южная ось

Российские и украинские силы продолжали позиционные бои на административной границе Донецкой и Запорожской областей. Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов заявил, что позиционные бои продолжаются к югу от Великой Новоселки.

Спикер Таврической группировки войск Украины Александр Штупун сообщил, что российские войска усилили авиаудары по Старомайорскому, пытаясь уменьшить наступательный потенциал Украины.

29 августа украинские войска продолжили продвижение восточнее Роботиного (10 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области, продолжая удерживать позиции.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы добились успехов в направлении Новоданиловки и Вербового (16 км юго-восточнее Орехова). Геолокационные кадры, опубликованные 29 августа, показали, что ВСУ продвинулись примерно в пяти километрах юго-восточнее Работино.

Штупун отметил, что украинские войска продолжают удерживать позиции и принимают стабилизационных мер в Работино. Российские источники утверждали, что на южной окраине Работино все еще продолжаются ожесточенные бои.

29 августа украинские войска продлили небольшие рейды через реку Днепр в Херсонской области. На геолокационных кадрах, опубликованных 29 августа, видно, как украинские военнослужащие поднимают украинское знамя возле Антоновского моста на восточном (левом) берегу Днепра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».