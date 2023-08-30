Политолог: Лукашенко подвесили на крючок 2 30.08.2023, 9:44

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Фото: Getty Images

Для диктатора всерьез запахло жареным.

Политолог Анатолий Котов в интервью «Филину» рассказал о рисках закрытия границ Беларуси с ЕС, и к каким последствиям это приведет.

— Самый важный документ в этой сфере был принят накануне — было совместное заявление министров внутренних дел Польши и стран Балтии, которые встречались в Варшаве и очертили перспективы закрытия всех границ при наступлении эскалации одной из двух угроз — нелегальная миграция и инциденты с «Вагнером» на внешней границе ЕС.

То есть, как только что-то из этого срабатывает, опускается железный занавес. Это будет не только Латвия, Польша и Литва, но и граница Эстонии и РФ. Риски, угрозы обозначены, последствия нереагирования на них тоже.

На выходных исключительно на литовском участке границы нелегальные мигранты куда-то исчезли. Это ремарка к тому, что Лукашенко говорит, что их не контролирует, это не его проблема. Когда пахнет жареным, вполне себе в состоянии не только контролировать, но даже и управлять миграционным кризисом.

Эта неделя будет показательна, в какую сторону развиваются события и насколько Лукашенко контролирует или не контролирует нелегальных мигрантов. Скорее он их контролирует, чем нет, в том количестве, в котором они находятся в Беларуси.

Самый непредсказуемый сейчас фактор — это группа «Вагнер». Потому что в отсутствие источников финансирования и единоначалия представители этой структуры могут совершать непредсказуемые и неконтролируемые действия.

Они прошли не одну грязную войну, где привыкли получать большие деньги, для них Евгений Пригожин — авторитет, потому что их из тюрьмы достал, и они понимают, что его устранили. А это значит, что персональные перспективы для тех, кто рангом пониже, еще менее привлекательны.

Выбор — либо пытаться остаться в Беларуси и непонятно чего ждать, либо возвращаться в РФ и подписывать контракт с Минобороны (велик шанс погибнуть на фронте в войне против Украины в первых рядах), либо пытаться каким-то образом нелегально пересечь границу с ЕС, потому что речь идет о выживании.

Может случиться, группа «смельчаков», которая решит, что ни в Беларуси, ни в России никакие гарантии безопасности не действуют, попробует прорваться через границу. Этот инцидент может случиться в любой момент.

А чтобы этого не допустить, потому что для Лукашенко риск закрытия границ — это действительно мрачная перспектива, их нужно серьезно охранять, чтобы никто не сбежал, а это не за бабушками и студентами гоняться с дубинками.

Если мигрантов еще более-менее режим может контролировать, то нельзя исключать, что кому-то из «Вагнера» в формате индивидуальных действий, заплатят за провокацию. Со смертью Пригожина фактор «Вагнера» стал более непредсказуем, потому что единой структуры больше нет, это вольнонаемная банда.

— В совместном заявлении главы МВД Польши и стран Балтии потребовали от режима Лукашенко «немедленно вывести ЧВК Вагнера с территории Беларуси». Политический обозреватель Александр Фридман считает, что этот вопрос будет решать Кремль.

— Да. абсолютно верно. Для Лукашенко вытеснить вагнеровцев как мигрантов в ЕС — получить закрытие границы. Вытеснить в РФ — так они сами туда не сильно захотят поехать без решения России.

Для этого ему нужно встретиться с Путиным и сдать какую-нибудь очередную часть суверенитета в обмен на то, что железный занавес на границах упадет, но не сейчас, а попозже. Сделать свою фирменную фишку — выиграть время.

Лукашенко будет стремиться к этой встрече, и его подгоняет фактор неопределенности с группой Вагнера, потому что кто-то должен им платить зарплаты и пенсии этим бойцам. И это уже не образовательный центр, зарегистрированный в Осиповичах, потому что его владельцы больше не существуют.

Если будет сделка по поводу вывода Вагнера из Беларуси в РФ частично, в Африку, то это будет достигнуто очень дорогой ценой для Беларуси и беларусского народа. Потому что такой крючок, на котором подвешен Лукашенко, Путин просто так не сдаст. Вагнер в Беларуси — это самый эффективный элемент контроля над Лукашенко и его режимом.

— МВД Польши пообещало, что в случае полного закрытия границы будут выработаны механизмы пропуска в ЕС людей, спасающихся от репрессий в Беларуси. Как, по-вашему, закрытие границ отразится на белорусах?

— Если мы говорим о ситуации с границами в том документе, который был принят вчера с точки зрения интересов белорусов, то это документ, создающий серьезную опасность, являющийся вызовом, угрозой для белорусов. Потому что, во-первых, те цели, которые там перечислены, касаются двух конкретных угроз ЕС: мигранты и «Вагнер».

За скобками остаются вопросы контрабанды, ядерного оружия и то, что в польских нарративах звучало требование освободить политзаключенных. Этого всего нет в этих документах.

Закрытие автодорожных пунктов пропуска бьет по интересам Лукашенко, но также закрывает единственный путь в ЕС который сейчас доступен белорусам, за исключением иезуитских авиамаршрутов.

В интересах белорусов и более болезненным для Лукашенко было бы перекрытие железнодорожного сообщения. Потому что это основной товаропоток, транзит, контрабанда, а граждане там не ездят.

То есть надо признать, что ЕС в первую очередь озабочен своими интересами, но в результате шлагбаум закроется именно для граждан. В меньшей степени для контрабанды и не так болезненно для режима, как могло бы быть.

Еще один момент, который в документе бросается в глаза: территории государств должны быть доступны для представителей белорусской оппозиции. В случае серьезной эскалации — а любой инцидент, который приведет к закрытию границ явно будет не сам по себе — произойдет более серьезное втягивание Беларуси как территории, так и государства в вооруженный конфликт с Украиной со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Переход этих красных линий, изменение статус-кво, когда белорусская территория не подвергается ответным ударам, превентивным ударам. Если это поменяется, то появляются беженцы. Они состоят не только из представителей оппозиции.

Гуманитарные коридоры, которые вроде как просматриваются в этом документе, очень узкие. И это тоже не соответствует интересам белорусов — для тех, кто планирует переезд позже, кто выходит из тюрем и должен будет уезжать в ближайшее время, и для большой категории потенциальных беженцев из Беларуси, которые будут бежать от войны.

Поэтому документ с точки зрения белорусских интересов опасный. При буквальном прочтении в нем читается железный занавес для белорусов в целом, пропуск в ЕС убегающих по жестким фильтрам. Ну а перекрытие железной дороги и борьбы с контрабандой не вытекает.

Поэтому радоваться принятию этого документа в такой редакции не стоит ни режиму, ни белорусскому обществу. Сейчас все усилия должны быть направлены на то, чтобы акценты в документе, а также практика его применения были смещены и учитывали интересы белорусов.

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