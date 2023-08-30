Москва отказалась расследовать крушение самолета Пригожина по международным правилам 30.08.2023, 9:51

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Кремлю есть что скрывать?

Россия проинформировала бразильский орган по расследованию авиационных инцидентов, что не будет расследовать в соответствии с международными правилами крушение бразильского самолета Embraer, в результате которого погиб главарь наемников группы «Вагнера» Евгений Пригожин.

Об этом сообщает Reuters.

Пригожин, два его заместителя и четыре телохранителя были среди 10 человек, погибших в результате крушения Embraer Legacy 600 к северу от Москвы на прошлой неделе.

Он погиб через два месяца после того, как устроил краткий мятеж против российского военного ведомства, который стал самым большим вызовом правлению президента Владимира Путина с момента его прихода к власти в 1999 году.

Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) в интересах повышения авиационной безопасности заявил, что присоединится к расследованию, проводимому Россией, если его пригласят и расследование будет проведено в соответствии с международными правилами.

Российское авиационное управление не было обязано соглашаться на CENIPA, но некоторые бывшие следователи заявили, что это необходимо, поскольку правительства США и других западных стран подозревают, что Кремль стоит за катастрофой 23 августа самолета Embraer Legacy 600, который имеет хорошие показатели безопасности.

Отсутствие обязательств принимать международные правила

По данным Международной организации гражданской авиации (ICAO), базирующейся в Монреале, рейс из Москвы с пунктом назначения в Санкт-Петербург был внутренним, поэтому на него не распространяются международные правила, известные под официальным названием «Приложение 13».

«Они не обязательны, а только рекомендуют это сделать, - заявил агентству Reuters глава CENIPA Марсело Морено. - Но если они скажут, что начнут расследование и пригласят Бразилию, мы будем участвовать удаленно».

CENIPA сообщила, что получила ответ от Межгосударственного авиационного комитета - Комиссии по расследованию происшествий (МАК), при этом российские власти заявили, что на данный момент не будут начинать расследование в соответствии с Приложением 13.

Около 802 региональных самолетов Embraer вместимостью от 37 до 50 мест, построенных на той же платформе, что и корпоративный самолет Legacy 600, находятся в эксплуатации, что подчеркивает интерес Бразилии к исследованию.

Джефф Гуззетти, бывший американский следователь авиакатастроф, сказал, что Россия должна принять помощь от Бразилии, даже если CENIPA сможет участвовать только удаленно.

«Если они этого не сделают, то это верный признак того, что прозрачного расследования не будет».

Эти правила, получившие свое название из приложения к Конвенции о международной гражданской авиации, широко известной как Чикагская конвенция 1944 года, представляют собой сдержанную, но эффективную форму международного сотрудничества, которая редко подвергается сомнению.

По словам представителей службы безопасности, Приложение 13, способствуя необычайно тесному техническому сотрудничеству, невзирая на политические границы, и избегая вопросов вины, значительно улучшило безопасность полетов с момента его введения.

Гибель Пригожина

Напомним, самолет группы «Вагнера» разбился 23 августа недалеко от резиденции Владимира Путина на Валдае, погибли десять человек. Российские власти утверждают, что среди пассажиров был Евгений Пригожин.

Пресс-служба Пригожина 29 августа объявила, что главарь наемников был тайно похоронен на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге.

В Белом доме не исключают, что Путин может быть причастен к гибели Пригожина, поскольку Кремля длинная история убийства оппонентов.

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