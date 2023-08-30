Белоруска попала на американо-корейскую «Фабрику звезд» 30.08.2023, 9:58

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Что о ней известно?

Белоруска с творческим псевдонимом Илия попала в топ-20 участниц международного кастинга, который проводится двумя крупными лейблами звукозаписи для создания девичьей группы жанра K-pop, сообщает сайт «Беларусь и мир».

Масштабный проект отбора, длящийся уже третий год, носит название The Debut: Dream Academy, его проводят южнокорейская Hybe Corp. и американская Geffen Records.

Первая компания известна тем, что создала известный корейский бойз-бенд BTS, а вторая — работой с Джоном Ленноном, Донной Саммер, Элтоном Джоном, Шер и другими звездами.

О нашей соотечественнице, попавшей в число 20 финалисток, известно мало. Девушке 21 год, ее страница в TikTok с вокальными записями имеет 2,9 млн подписчиков и 91,1 млн «лайков».

Исполняет песни в основном на английском, но сообщает, что знает также русский, испанский и немного корейский. На некоторых видео ей подпевает мама, у которой тоже хороший голос.

На вопрос, например, одной из посетительниц страницы, где научилась так читать рэп, ответила «просто с детства пою и каждый день тренируюсь вот уже много лет».

В кратком представлении на странице проекта кастинга в Instagram Илия сообщает, что ее еще называют Или, Риа, Илария, и здоровается с фанатами в том числе по-белорусски — «Прывiтанне».

Сам же процесс отбора в новую девичью группу начался еще в ноябре 2021 года. Организаторы получили около 120 тысяч записей с исполнением песен и танцев от претенденток со всего мира.

После отсева осталось лишь 20: 6 — из США, 3 — из Японии, 2 — из Южной Кореи, по одной — из Австралии, Аргентины, Беларуси, Бразилии, Словакии, Таиланда, Филиппин, Швейцарии и Швеции.

В последние несколько месяцев девушки проходили обучение вокальному и танцевальному мастерству в Лос-Анжелесе. А теперь их ждет финальная стадия проекта.

С 1 сентября последний этап отбора будут в течение 12 недель показывать на YouTube и на японском канале Abema. Состав и название группы объявят в живом эфире 17 ноября.

Отмечается, что результаты кастинга будут в значительной степени зависеть от болельщиков, которые смогут голосовать за своих фаворитов на платформах TikTok и Weverse.

Позднее, в 2024 году, на Netflix должен выйти документальный сериал, посвященный трехлетнему процессу создания группы. Режиссер — Надя Халлгрен, ранее снявшая фильм о Мишель Обаме.

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