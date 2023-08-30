«Добро пожаловать в 24 февраля»: россияне паникуют из-за массированной атаки дронов 6 30.08.2023, 10:01

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Появились совершенно фантастические версии самого мощного с начала войны удара.

В ночь на 30 августа дроны мощно атаковали шесть регионов России и Севастополь.

По данным оккупантов, взрывы прозвучали в Пскове и Брянске, а в Туле горит военный аэродром.

Одна из версий «расследования» россиян относительно атаки беспилотников – это их запуск с территории Латвии, пишет obozrevatel.com.

На этом «поток мыслей» не остановился и оккупанты пришли к выводу, что ударные дроны могли быть запущены со стороны Эстонии.

Отметим, что расстояние от российского Пскова до любого ближайшего города на границе Эстонии с Рф – 700-800 км.

Россияне были очень взволнованы многочисленными обстрелами территории их страны. А в сети были опубликованы многочисленные видео, на которых запечатлены «бавовны».

«Добро пожаловать в 24 февраля», – говорится один из россиян на видео.

Напомним, что взрывы этой ночью гремели в российских Брянске и Туле. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Кроме того, громко было и в Пскове. В ночь с 29 на 30 августа два десятка неизвестных дронов атаковали военные объекты в российском Пскове. Там раздались взрывы и стрельба, а на военном аэродроме «Кресты» вспыхнул пожар.

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