«Кассиры передавали деньги через трубу, нигде такого не видел» 2 30.08.2023, 10:08

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Каким был один из первых гипермаркетов в Беларуси и что там происходит сегодня.

В 2005 году, когда прошло всего пару месяцев после открытия первого гипермаркета Biggz в Беларуси, открывается еще один — ГИППО в Серебрянке. Realt вспоминает, каким был первый гипермаркет сети ГИППО в Беларуси и второй гипермаркет в принципе, и смотрим, что там происходит сегодня. Электронная очередь в мясном отделе, необычная система для денег, которые сдают кассиры, и работа до двух ночи.

— Помню, как долго мы ждали, что на месте стройки должен появиться большой магазин, — вспоминает Андрей. Молодой человек в детстве и юности жил в Серебрянке. — Было тогда яркое открытие, воспринималось как большая радость — в районе появился огромный гипер. Поначалу мы туда ходили всей семьей на закупы, но родители быстро устали от большого магазина и количества людей в нем. И они снова стали ходить в небольшие магазины старого формата. А я больше любил ГИИПО: все-таки ассортимент здесь отличался.

Андрей вспоминает, что сразу в магазине был только первый этаж.

— Со временем уже появились отделения банков, какие-то бытовые услуги, общепит и прочее. Но я этим редко пользовался. В основном ходил за продуктами. Даже когда переехал на Малинина, это уже было подальше от ГИППО, продолжал ходить в этот гипермаркет. Меня забавляла система, когда продавцы на кассе складывали выручку в пластиковые боксы и по таким специальным воздуховодам они улетали куда-то. Нигде такого не видел больше. Недавно заходил в магазин — и эта система работает там до сих пор!

«Встретиться на ГИППО было обычным делом»

Открытие гигермаркета в Серебрянке действительно было событием для 2005 года, подтверждает и Иван, который в то время жил буквально в пяти минутах ходьбы от магазина.

— Встретиться с друзьями на ГИППО было обычным делом, — вспоминает парень. — Но если сейчас подростки тусуются прямо в торговых центрах, в 2000-х эта культура еще не была развита. Мы встречались около магазина и шли гулять. Сам магазин в то время меня не сильно интересовал, но по разговорам родителей помню, что цены там были выше, чем в маленьких магазинах. Ездили туда, если закупались к каким-то событиям или летом, когда покупали продукты для младшего брата в детский лагерь.

За 17 лет в Серебрянке, конечно, открылось много магазинов, но основным гипермаркетом в микрорайоне, пожалуй, так и остается ГИППО. Теперь это не только продуктовый магазин, а небольшой торговый центр в два этажа. На первом, кроме гипермаркета, работает KFC, Burger King, Hotfix, а на втором есть «Электросила», «Пицца Темпо» и «Васильки».

«В мясном отделе электронная очередь как в банке»

Еще один покупатель Евгений обращает внимание на особенность мясного отдела в ГИППО — здесь работает электронная очередь: нажимаешь на сенсорный экран — и получаешь номерок, как в банке или поликлинике.

— Я так понимаю, что это сделали из-за того, что в ГИППО часто бывают большие очереди — и на основных кассах, и в мясном отделе. Это достаточно удобно, если видишь, что людей перед тобой много, можно отойти за другими продуктами поблизости. Но сильно далеко все равно не уйдешь, конечно, по магазину долго не погуляешь, — рассуждает молодой человек.

Несколько человек, которые закупаются в ГИППО, хвалят десерты и выпечку. А вот о кулинарии отзывы не такие хорошие. Покупатели вспоминают истории, когда еда оказывалась не очень вкусной.

— Я часто покупаю шоколадно-банановый торт, — говорит одна из покупательниц. — Еще несколько лет брали здесь очень вкусные суши, но в последнее время вкус сильно изменился.

Из минусов девушка называет большие очереди в магазине.

— Сейчас, когда сделали кассы самообслуживания, ситуация улучшилась. Но раньше здесь можно было зависнуть очень надолго: сначала в мясном отделе, потом в кассе. Кстати, о мясном отделе — мясо в ГИППО всегда очень свежее и хорошее.

Кстати, кассы самообслуживания в ГИППО установили несколько лет назад, и эта сеть была одной из первых, где заработало такое нововведение.

— Классно, что кассы есть с обеих сторон торгового зала. Но из минусов — нельзя ввести количество товара. Если покупаешь 10 пачек кошачьего корма, то все их придется пробивать вместо того, чтобы пробить одну и изменить количество, — делится покупательница.

Еще из приятных изменений многие говорят о времени работы. Если раньше магазин закрывался в 22.00, то сейчас он работает до двух ночи.

— Учитывая, что таких больших магазинов в Серебрянке не так и много, это очень хорошее изменение, — думает один из покупателей.

— В Серебрянке это точно лучший магазин, — считает и Алина. — Ассортимент товаров, режим работы. А еще раньше здесь была детская комната с аниматорами, в которой можно было оставить ребенка, пока ходишь по магазину. Не могу сказать, что он чем-то особенно примечательный, но из-за того, что сравнивать не с чем в радиусе нескольких километров — постоянно ездим за покупками только сюда.

— В детстве, когда этот магазин открылся, он казался прорывом, конечно — такого же не было! Потом таким запоминающимся моментом стали кассы самообслуживания, которые появились, если не ошибаюсь, в 2019 году. Сейчас для меня это неплохой магазин сети, но из-за того, сколько появилось гипермаркетов других сетей, воспринимается просто неплохим магазином, — резюмирует Иван.

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