Мощный удар ВСУ на двух направлениях: украинские военные заняли новые рубежи 30.08.2023, 10:09

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Стали известны новые детали контрнаступления.

Подразделения Вооруженных сил Украины проводят наступательные действия на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском, рассказал представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, российские оккупационные войска пытаются атаковать на востоке.

Успешное наступление ВСУ

Представитель Генштаба уточнил, что Силы обороны Украины имели успех на направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка – Вербовое, где закрепляются на достигнутых рубежах. Также ВСУ наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

По его данным, на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, где также закрепляются на достигнутых рубежах.

Где атакуют российские оккупанты

Спикер Генштаба отметил, что противник вел безуспешные наступательные действия в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. «Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы», - рассказал Ковалев.

ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Россияне вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Новоегоровка, Белогоровка Луганской области и Богдановка, Курдюмовка, Озеряновка Донецкой области. Там продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 35 боевых столкновений, добавил он.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что ВСУ прорвали вражескую оборону на юге: оккупанты РФ бросают позиции и отступают. ВСУ закрепляются на новых рубежах и строят дополнительные укрепления, рассказала Наталья Гуменюк.

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