ВСУ ликвидировали на фронте российского хоккеиста-штурмовика 1 30.08.2023, 10:16

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Незадачливый спортсмен променял клюшку на автомат.

Бывший вратарь российских хоккейных клубов «Спутник» и «Торос» Артем Гвоздик погиб, воюя против Украины. Ранее свою смерть на чужой земле нашел пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов, который воевал в рядах ЧВК «Вагнера».

О смерти Артема сообщает «Р-Спорт». Гвоздик играл во втором по силе хоккейном дивизионе РФ ВХЛ (Всероссийская хоккейная лига).

На этом уровне он провел 13 матчей. Также Артем выступал за «Брянск», «Тамбов», «Сокол» Новочебоксарск и «Славутич». Сообщается, что хоккеист-оккупант погиб на Запорожском направлении 23 августа. Воевал спортсмен-захватчик в составе штурмового подразделения ВДВ. Оккупанту было 35 лет.

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