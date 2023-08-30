Белорусов предупредили о сбоях с банковскими картами в начале сентября 30.08.2023, 10:15

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Кого коснется?

Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупредил белорусов о технологических работах, которые 2 и 4 сентября планируют провести на аппаратно-программном комплексе центра. Клиенты некоторых банков могут столкнуться с временными сбоями в работе банковских карт.

Так, ночью 2 сентября с 00:00 и до 06:00 возможны перерывы в работе сервиса Белкарт Pay, рассказали в ведомстве.

4 сентября также пройдут технологические работы. С 00:00 до 06:00 возможны перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу.

Напомним, в Беларуси услугами БПЦ пользуются эти банки:

• Беларусбанк;

• Белагропромбанк;

• Белинвестбанк;

• Банк «Решение»;

• БНБ-Банк;

• БСБ-Банк;

• Паритет Банк;

• Сбербанк;

• Франсабанк;

• Цептер Банк.

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