Белорусов предупредили о сбоях с банковскими картами в начале сентября
- 30.08.2023, 10:15
- 1,352
Кого коснется?
Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупредил белорусов о технологических работах, которые 2 и 4 сентября планируют провести на аппаратно-программном комплексе центра. Клиенты некоторых банков могут столкнуться с временными сбоями в работе банковских карт.
Так, ночью 2 сентября с 00:00 и до 06:00 возможны перерывы в работе сервиса Белкарт Pay, рассказали в ведомстве.
4 сентября также пройдут технологические работы. С 00:00 до 06:00 возможны перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу.
Напомним, в Беларуси услугами БПЦ пользуются эти банки:
• Беларусбанк;
• Белагропромбанк;
• Белинвестбанк;
• Банк «Решение»;
• БНБ-Банк;
• БСБ-Банк;
• Паритет Банк;
• Сбербанк;
• Франсабанк;
• Цептер Банк.