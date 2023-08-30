«Мне было 36 лет. Это возраст, когда ты уже вроде чего-то достигла, но чего-то не хватает» 1 30.08.2023, 10:32

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Как белоруска полностью изменила свою жизнь за год.

Оксане Ванчук было 36 лет, когда она впервые пришла в бассейн. Плавать толком не умела, на дорожке ее обгоняли 6-летние пацаны. Каждая тренировка превращалась в испытание — в голове находилась тысяча причин остаться дома в тепле и комфорте. Но Оксана снова и снова шла в бассейн. В прошлые выходные белоруска в третий раз переплыла Минское море (5 км), до этого был знаменитый пролив Босфор в Стамбуле (6,5 км), глубочайшее озеро Якты-Куль в Башкортостане (8 км) и множество других любительских стартов. Onliner рассказывает, зачем обычному человеку такие подвиги и как регулярные тренировки способны кардинально изменить жизнь.

Зачем люди это делают? Плавают в зеленой мутной воде, часто — еще и достаточно холодной. Летят на край земли с тремя пересадками, чтобы под обратный отсчет «пять-четыре-три-два-один» ломануться с берега в очередное непредсказуемое болото, страдают там несколько часов, а потом выползают на берег, обмотанные скользкими зелеными водорослями? У меня до сих пор нет точного ответа.

Три года назад я решила переплыть Босфор. Решение добраться вплавь с одного берега Стамбула на другой пришло внезапно: увидела в соцсетях чью-то историю и решила повторить. На тот момент я толком не умела плавать и не имела представления о том, каково это — наматывать километры по воде, справляться с течением и волнами, дождем, ветром, запотевшими очками, галлюцинациями и своими мыслями о смысле жизни.

Мне было 36 лет. Это возраст, когда ты уже вроде чего-то достигла — коллеги тебя признают, есть друзья, поездки на море в отпуск и регулярные встречи в городе на бизнес-ланчах. Но чего-то не хватает. Кризис идентичности.

Кто-то отказывается от всего нажитого и наработанного, уходит с высокой должности, уезжает на хутор выращивать помидоры или голубику. Другие лезут на Эльбрус, третьи — просто спиваются, таким образом гася переизбыток энергии. А я вот решила пойти в бассейн и заняться плаванием.

До моего первого серьезного заплыва оставалось 11 месяцев. Поначалу каждая тренировка была испытанием: приходилось с собой договариваться, чтобы не найти причин остаться дома, когда на улице гололед и метель, и все же поехать в бассейн. И сам по себе навык плавания давался мне очень тяжело. Во время тренировок я регулярно хваталась за разделители дорожек, потому что «дыхания» не хватало. Меня обгоняли 6-летние пацаны. Неприятное чувство, скажу я вам.

Важно отметить, что все школьные и университетские годы я прожила с освобождением от физкультуры. Уже будучи взрослой, какое-то время занималась кроссфитом, но недолго и неудачно — бедренная грыжа и операция опять освободили меня от осознанного спорта на много лет.

Мой первый старт и первое серьезное испытание

Заплыв через Босфор — одно из самых простых соревнований для любителей и новичков в плавании, но попутное очень быстрое течение, которое изначально помогает пловцам на дистанции, может сыграть злую шутку, если обесценить силу природы и переоценить свою.

Чтобы поучаствовать в заплыве, мне понадобилось:

345 дней подготовки,

5138 минут тренировок,

134 километра в бассейне (сейчас в месяц получается около 50).

Была ли я готова? Я верила тренеру, что да. Самой мне было сложно оценить, как я себя буду чувствовать, когда нужно будет прыгать с корабля в открытую воду.

В реальности я была максимально близка к провалу: не рассчитала скорость течения. В итоге меня вынесло далеко вперед, где из двух тысяч участников не было ни-ко-го. Только спасательные лодки, на которые вылавливали криворуких пловцов и возвращали их на землю. Но меня такая перспектива не вдохновляла, поэтому я стала договариваться. Сначала со спасателями, которые утверждали, что самой мне не выбраться. Потом — со всей этой водой.

Пришлось искать причину, чтобы победить. Не волны, не течение, а свой страх.

Длина маршрута — 6,5 км, лимит контрольного времени — 2 часа. Чемпионы проплывают эту дистанцию за 48 минут! Я уложилась в 1 час 34 минуты 48 секунд.

Из команды белорусов в том году я была последней. Но сил выбраться, уже будучи в паре метров от финиша, хватало не всем: люди снимали шапки и ждали спасателей. Эта картинка до сих пор у меня перед глазами — жалею их сильно, потому что понимаю, что стоит за этим сопротивлением природной стихии.

— Я не знал, что ты такая! — сказал мне потом на встрече клиент, вдохновившись этой историей.

Да что там, я сама не знала, какая я. Тот год, когда я училась плавать с самого нуля, стал одним из самых трансформационных в моей жизни. Потому что пришлось по-новому выстраивать отношения с собственной головой, бесконечно о чем-то с нею договариваясь.

«Ну вот опять. Приплыли»

Любительские заплывы в открытой воде — это всегда не про технику навыка, а про эту самую голову. В обычной жизни мы редко несколько часов кряду ни с кем не общаемся хотя бы в мессенджерах, не гасим собственные мысли звуком телевизора, ютьюба, музыкой за рулем.

А в воде ты остаешься сам с собой. И начинается: что я тут делаю, зачем оно мне надо, спала бы дома под теплым одеялом, а если оно все ж надо, то почему так тяжело.

Пару раз я обещала себе, что вот именно сегодня доберусь до берега, продам гидрокостюм и буду жить спокойно — как раньше. А потом спустя время находишь себя в каких-то диких условиях, где серая вода, серое небо, серое все — да еще серый дождь идет сверху и поднимает серые волны и думаешь: «Ну вот, опять. Приплыли».

В Сибири в такую вот погоду я останавливалась на дистанции раз тридцать, чтобы понять, в какой стороне следующий навигационный буй. Пока я всматривалась, в паре десятков метров появился «Титаник»! Огромный такой, черный, с трубами. Я всерьез стала беспокоиться, видят ли с корабля, что в воде люди, и стала продумывать тактику уплывания от него. Сняла очки, оказалось — электростанция. Галлюцинации тоже случаются, да. В финишную арку я вползала зеленая и рыдала на плече у организатора: «Разве ж так можно с живыми людьми?»

Но ощущения, как именно тебе было тяжело, страшно, одиноко, некомфортно, проходят очень быстро, а состояние кайфа остается надолго.

Границы только в голове

«Так это ж через полсвета лететь!» — написали в чате заплыва местные ребята, когда я сообщила, что мы летим из Минска во Владивосток, чтобы проплыть под самым длинным вантовым мостом в мире. А потом, по дороге туда, я читала в самолете, что жители этого города различают минимум пять видов тумана. И думала: не представляю, как это.

Слался наш туман или тек, я не разобралась, но нервы потрепал знатно: четыре сотни человек несколько часов сидели все утро на берегу и ждали, пока он рассосется и в море пустят и корабли, и нас. Не пустили в ближайшие сутки никого: этой громадины — моста — было даже не видно, настолько плотным был туман. Мы намотали по паре кругов в гавани Уссурийского залива, а потом ездили смотреть морских котиков в природном обитании, гуляли десятки тысяч шагов до края большой земли: на противоположном берегу виднелась Япония.

Можно ли было поплавать где-то поближе? Конечно! А собраться из Минска во Владивосток с дивана? Вряд ли. Когда нет причины, ни в город восходящего солнца, ни в башкирские горы ты не поедешь, выбрав для отпуска привычную Турцию.

Да, расширение географических горизонтов — тоже бонус заплывов в открытой воде. Но гораздо их больше — у границ ментальных.

Самые эффективные решения я принимала в воде

Человеческий мозг ленивый, он привык к своей предсказуемой реальности и менять ее никогда не хочет, а если решить что-нибудь переплыть — это неопределенность и риски. А значит, мощные, прости господи, инсайты. Потому что в таких условиях ты никогда не был — шаблона поведения и принятия решений нет. Мозг начинает разгоняться и соображать, что делать.

Так, именно на тренировках, когда так тяжело и жалко себя, и на соревнованиях в открытой воде, где зачастую ни буя не видно, я принимала самые эффективные решения как по рабочим проектам, так и в каких-то личных делах и отношениях. Все вдруг становилось максимально понятным и прозрачным: написать вот сюда, объяснить это, подойти к решению проблемы с этой стороны, тут извиниться, это заказать — все, погнали.

Плавание на длинные дистанции показало мне, что, когда ты все время жутко занят и напряжен, это всего лишь иллюзия твоей мощи, силы и возможностей.

По-настоящему классные идеи и осознания по жизни приходят, когда твоя мыслемешалка уже все передумала, а ум успокоился и стал кристально чистым и ясным. Таким, каким почти никогда не бывает вода в открытом водоеме. А еще тогда, когда делаешь что-то такое, чего никогда раньше не делал. Например, ты раньше никогда не плавал больше 1 км, а сейчас собираешься проплыть целых 3. Потом — 5, 6, 8…

Что еще дает спорт? Профитов масса

Когда ушло всякое сопротивление к переменам, сложным задачам, новым вызовам, болеть стало незачем. Да, раз в год случается легкая простуда — для профилактики, а раньше бывали времена, когда я без капель для носа из дома не выходила. И без таблеток от головной боли в сумке.

Раньше я могла работать до часа ночи, поесть первый раз за день ближе к вечеру, потому что уткнулась в компьютер с утра и пропала в задачах и клиентах. Приехав на тренировку пару раз после 4 часов сна, поняла, что мне не нравится, как я себя чувствую. Появился нормальный график сна и еды: начала уходить бессонница, а сильнейшие приступы мигрени, с которыми я жила три десятка лет, стали реже и слабее.

А еще спорт — это не только забота о здоровье и жажда новых эмоций. Спорт — это метод, который отлично компенсирует энергию агрессии. Навернешь на тренировке 3200 м (средний объем, который дает тренер) — и уже не хочешь ни с кем ругаться: в своей голове все расставил по местам, все со всеми порешал. Идеально!

Любительский спорт во взрослом возрасте — это и про окружение, которое мы можем сами себе выбирать, когда хотим роста, перемен или чувствовать себя как-то по-особенному. Люди, которые в 30+ лет приходят в спорт, — особенные. Они явно сделаны из очень прочного материала. Рядом с ними спокойно: будешь падать — поймают!

Что касается лишнего веса, то с ним у меня никогда не было проблем. Лет с 17 я нахожусь в одном и том же весе, который прыгает на плюс-минус 1—1,5 кг в зависимости от моей нервозности. С появлением в жизни такого количества тренировок тело стало более упругим (наверное!). В общем, мотивации похудеть у меня не было никогда, при этом чувствовать себя благодаря спорту я стала гораздо лучше.

Любая цель — это дисциплина

— В среду встречаемся на пляже в 6:30, — сказал тренер в конце одной тренировки, которая традиционно была в бассейне. — В любую погоду!

Да, примерно так выглядит дисциплина, путь к целям и мой образ жизни сейчас.

Три раза в неделю я встаю в 5:30 — на тренировку по плаванию, оставшиеся четыре раза — в 6:30 — на тренировку по бегу. Раза два я проспала — зачем-то оказался выключенным будильник, пару раз прогуляла тренировки из-за ковида и высокой температуры. И все.

Однажды принятое решение сильно облегчает жизнь — избавляет от мук выбора, потому что его просто нет. При таком подходе всегда находятся причины, чтобы сделать, а не отговорки, почему нет. А еще это про уважение себя и своего выбора — переложить стратегию можно на что угодно:

выбрал делать работу так, чтобы у клиентов всегда были результаты, — выкладываешься на эту задачу;

выбрал строить отношения с конкретным человеком — идешь и миришься первым вне зависимости от того, кто прав;

выбрал отказаться от кофе — не пьешь его вот уже девятый месяц;

выбрал себе тренера/учителя для чего угодно — выполняешь то, что он говорит, без сопротивления и цирка с конями «я заранее знаю, что у меня так не получится».

Через 12 месяцев после того, как я впервые пришла в бассейн, мозг совсем перестал сопротивляться дисциплине. Тренировка — это недвижимость, в смысле, не двигается. Понадобился всего год, чтобы тренировки стали обыденностью, нормой — как чистить зубы два раза в день. Каких-то несчастных 365 дней, чтобы кардинально изменить свою жизнь.

Умение терпеть, когда тяжело, когда не получается, — тоже очень полезно в жизни. Разве все закрытые двери открываются с первого раза? Разве люди становятся лучшими в своем деле, ни разу не проиграв? Настойчивость обычно творит чудеса. Обучение плаванию и участие в заплывах здорово мне это подсветили.

Как я себя чувствую спустя почти три года тренировок?

Странно, но, как никогда ранее, я чувствую, что управляю своей жизнью — каждой ее сферой! Стоило ли только ради этого ощущения исключительно страдать в бассейне целый год (а я там страдала!)? Безусловно!

Подойдет ли такой способ вам? Я не знаю. Но знаю точно: если вы придумали что-нибудь переплыть, скататься на велике пообедать километров за 200, залезть на какую-нибудь гору, вы сможете все, что захотите, в том деле, которым занимаетесь, с той целью, которую перед собой поставили.

Куда дальше?

В сентябре мне предстоит проплыть 5 км по Янтарному озеру с прибалтийским ветром возле Калининграда.

А дальше, по словам тренера, меня ждет «десятка», а это уже — целый марафон по меркам бегунов. Думаю, подходящее место для очередного преодоления обязательно найдется. Интересной воды в мире еще очень много.

Кстати, и «сделать» марафон ногами я тоже планирую. Уже ближайшей весной. Но это совсем другая история.

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