«Звездный путь» Пескова 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

30.08.2023, 10:34

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Остапа снова понесло.

Журналисты нашли себе развлечение на пустейших «пресс-коллах» пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Зададут какой-нибудь каверзный вопрос, на который ответить нечего, а затем веселятся над чепухой, которую несет Песков.

Так и сегодня. Спросили про катастрофу с «Луной-25». И «Остапа понесло».

Песков объявил, что «путь к звездам - он лежит через тернии». Хотя какие же «звезды», речь идет о посадке на спутник Земли, которую только что после краха «Луны-25» осуществил индийский посадочный модуль.

Далее Дмитрий Сергеевич сообщил, что «главное - продолжать российскую космическую программу, уникальную космическую программу», добавив, что «планы достаточно амбициозные».

Ничего особенно «уникального» в скромной российской космической программе нет.

А по планам, конечно, российское начальство – большие спецы. Согласно Путину, российские космонавты еще в 2019 году должны были высадиться и на Луне, и на Марсе. И все, разумеется, «идет по плану, строго плану». То есть, ничего не сделано.

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