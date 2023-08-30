Нелегалы активизировались на границах Беларуси 1 30.08.2023, 10:51

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Фото: Getty Images

Ситуация снова осложнилась.

После двух дней относительного затишья на границе Польши и Беларуси, когда фиксировалось 10 и менее попыток перехода ее мигрантами, ситуация снова осложнилась.

Пограничная охрана Польши объявила, что во вторник попасть на территорию страны пытались 73 мигранта, в том числе граждане Сомали, Йемена и Афганистана.

На участке заставы в Бяловеже 27 мигрантов пытались переправиться через реку Лесная Правая. Однако прибывший патруль сорвал попытку: 25 иностранцев вернулись вглубь белорусской территории, а два гражданина Бангладеш были задержаны на польской стороне.

На участке заставы в Бобровниках 13 иностранцев переправились через Свислочь. Все были задержаны.

В Латвии пограничники столкнулись с попытками 70 мигрантов перейти границу, а в Литве – только с шестью.

W dn.29.08 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾73 cudzoziemców,m. in.ob.Somalii, Jemenu, Afganistanu.#PSGBiałowieża grupa 27 osób próbowała przedostać się przez rzekę #LeśnaPrawa Na widok patroli🇵🇱25 os.zawróciło na🇧🇾, 2 os.-ob.Bangladeszu zatrzymano po stronie🇵🇱.

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