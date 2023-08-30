«Если хобби приносит хотя бы одному человеку пользу – дело себя оправдывает» 30.08.2023, 11:03

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Белорус рассказал о необычном увлечении.

Александру 39 лет, он работает журналистом. На работе пишет тексты про город, его историю, строительство и транспорт. А свободное время уделяет необычному хобби – коллекционированию белорусских комиксов, которые выпускались более 30 лет назад. Да, это не ошибка. В 1990-х годах был настоящий «бум» в этой индустрии. Какую коллекцию удалось собрать Александру, сколько на нее потрачено и какой белорусский комикс по праву может считаться первым – в материале Myfin.by.

«В детстве у меня было всего 4-5 выпусков, которые любил перечитывать»

Собирать комиксы я начал в 2014 году. Помню, как в новостях начали писать, что появился первый белорусский комикс – DreadCore Anamnesis. В тот момент я подумал: какой же он первый, если я сам еще в девяностых читал их? В детстве любил перечитывать комиксы, хотя у меня было всего 4-5 выпусков.

Именно это несоответствие в продвижении своего продукта полоцкой студией и стало мотивом отыскать старые экземпляры. Для себя я решил, что белорусский комикс – это тот, который издан в Беларуси или подготовлен советским/российским издательством, но отпечатан в белорусской типографии.

С того момента началась моя история коллекционирования. Несколько комиксов завалялись в родительском доме еще с детства, а первым приобретенным за деньги экземпляром стал «Дзуррай!». Нашел его в 2015 году в букинистическом магазине в центре города. Потом узнал, что это довольно редкий экземпляр, поэтому отсканировал и поделился им на торрент-трекере с ребятами, которые тоже отыскивали белорусские комиксы. Кстати, по его сюжету даже обещали снять мультфильм, но так и не сделали этого. Некоторые издания в виде сканов скачивал на торрентах, а затем уже покупал в бумажном варианте. Примерно в это же время друг подарил несколько комиксов, которые у него завалялись в шкафу.

Все комиксы, что у меня есть, куплены в Минске. В основном на интернет-барахолках. На российские сайты я изредка захожу, но никогда ничего не заказываю. Только проверяю, например, место издания комикса, который выглядит старым.

Чтобы понять, белорусский комикс или нет, надо сначала найти старый интересный экземпляр. И потом уже смотреть аукционные фото, изучать выходные данные. Если этого недостаточно, тогда в интернете пробиваю комикс по названию и смотрю, где он был издан. Например, я просмотрел весь электронный каталог Национальной библиотеки Беларуси по запросу «комикс». Удалось отсканировать один самостоятельный выпуск и одну книгу. К сожалению, убедился, что в библиотеке есть далеко не все, что издавалось в Беларуси.

«Хобби не должно становиться работой»

Я не стремлюсь скупить и отыскать все, что еще не видел, поэтому не просиживаю часами на зарубежных аукционах и в каталогах. Хобби не должно становиться работой.

В первые годы коллекция пополнялась чаще, потому что была небольшой. Сейчас это уже приятной толщины папка-скоросшиватель. Новые комиксы доставать становится все сложнее. Последний раз находил в прошлом году, поэтому процент от дохода тратится на это хобби мизерный. В этом году на аукционе увидел экземпляр, про который не слышал, – продолжение комикса «Крей». Но я не успел его выкупить, так как продавец снял лот с торгов.

Сейчас средняя стоимость одного выпуска на барахолках и аукционах – около 25-30 рублей, а минимум за белорусский комикс 90-х – 5-10 рублей. Некоторые продавцы выставляют и за 100-130 рублей. Однако эти лоты висят уже несколько лет, никто их не берет по таким ценам.

«Не покупаю комиксы по неоправданной цене»

Максимальная сумма, которую я отдавал за комикс, – 25-30 рублей. Один мужчина выложил на барахолке несколько редких экземпляров. Позвонил поинтересоваться ценой, а он ответил, что я могу предложить свою стоимость. В этой ситуации я честно сказал, что такие выпуски другой человек продает по 90-100 рублей. На что продавец ответил, что это неадекватная цена и за столько никто не купит. В итоге мы договорились о цене в 25 рублей за каждый комикс.

Я не пытаюсь скупить комиксы по любой стоимости лишь бы пополнить коллекцию. Если вижу подходящий вариант, стараюсь связываться с продавцом и договариваться. Но важно не зацикливаться на этом, не рвать на себе волосы, если упустил какой-то комикс. Это всего лишь книги, пусть и интересные, а в мире есть много не менее важных вещей.

Сейчас у меня в коллекции 30 самостоятельных выпусков, еще несколько комиксов в журналах, а также парочка в электронном виде, которые отснял и сканировал. Думаю, что я потратил на комиксы от 200 до 300 рублей за 7-8 лет (с учетом девальвации). Если сейчас их выставлять по отдельности на аукцион по вменяемым ценам, то выручил бы около тысячи рублей. Но делать я этого не собираюсь.

«Самый популярный сюжет у наших комиксов – фантастика на тему освоения новых миров и планет»

Практически у каждого белорусского комикса можно найти какую-то особенность. Например, «Маленькiя злачынцы» – это настоящее учебное пособие для школьников по радиационной безопасности. Его автор – Александр Люцко, кстати, стал ректором Международного института по радиоэкологии имени А. Д. Сахарова.

В комиксе «Черный лабиринт» нет нумерации и кадров. Из-за скачущего сюжета порой начинает казаться, что страницы перепутаны или каких-то не хватает.

Если сейчас у комиксов, как мне кажется, устоявшиеся типографские форматы, то тогда был еще поиск формы: маленькие книжечки 13х20 сантиметров, книжки-гармошки, журналы размером до А4 (или даже больше). Было несколько попыток наладить издание исключительно комиксовых газет и журналов. В России такой формат прижился, а у нас нет.

Самый популярный сюжет у наших комиксов прошлых лет – это фантастика на тему освоения новых миров и планет. Или же вторжение чудовищ и инопланетян. Часть комиксов нарисована по мотивам книг и фильмов. А некоторые издатели просто адаптировали зарубежные комиксы. Ценители уже давно распознали, что у «Грозовых облаков» сюжет вырастает из «Звездных войн», а «Заклятье» – адаптированный комикс Уолли Вуда The Curse из сборника 1971 года.

Сейчас комиксы – это книжки для взрослых, графические романы и истории в картинках. А в 90-х годах их печатали для самых маленьких детей или подростков, например, издания белорусского писателя Владимира Липского. Или «Домовичок Бум» – большая (112 страниц формата А4) и смешная история, которая полна приключений. Сделана она в духе известного польского комикса «Похищение принцессы», который издавался в СССР.

Бестселлеры комиксов в 90-х годах

О том, что тот или иной белорусский комикс оставил след в жизни ребят 90-х, я узнал уже сейчас, когда стал интересоваться изданиями тех лет. У меня у самого в детстве были несколько выпусков, но про существование многих я и не догадывался.

«Дзе жылi бурсонiкi» от авторов Цветкова, Коршакевич и Гордеева были практически у всех моих одноклассников. Этим же талантливым людям принадлежит довольно популярный сборник «Планета Гэя», в который вошли несколько историй. Некоторые из них публиковались в журнале «Бярозка», но уже на белорусском языке.

Но, конечно, номер один в топе белорусских комиксов 90-х – это «Микки Маус» с самолетом на обложке. Вообще он был подготовлен московским издательством «Физкультура и спорт» совместно с датской фирмой Egmont, но печатали все 500 тысяч экземпляров в 1991 году в Минске, поэтому у нас в стране он был у многих. Целых 32 страницы невиданных ранее историй. Может, именно успех этого издания привел к тому, что в 1992–1993 годах выпустили три книги-комикса «Микки Маус» на белорусском языке.

В «Черном лабиринте» собрано несколько историй. Это комикс на основе американского трэш-фильма ужасов C.H.U.D. И вот читаешь комикс сейчас, когда уже взрослый, а он действительно страшный! Отмечу и комикс «Посланцы» – пугающая история, пусть и не совсем логичная.

«Грозовые облака» по мотивам «Звездных войн» нарисованы в черно-белых цветах. Выглядит довольно мрачновато и, я бы сказал, скучновато. Но оказывается, комикс был очень популярным в то время.

«Типичный тираж комиксов 90-х – 100-200 тысяч экземпляров»

В России на комиксах специализировались некоторые московские издательства, которые годами выпускали серии «Бобо», «Тумак», «Голиаф» и прочие. А у нас в 1990 – 1991 вышло 6 раскладных книжечек про Тарзана, а все остальные белорусские комиксы представлены еще меньшей серией. Я думаю, если бы был регулярный цикл с одними персонажами – у издателей был бы постоянный приток денег.

Типичный тираж тех времен – 100-200 тысяч экземпляров. Из всех белорусских комиксов, что мне известны, наибольший тираж был у серии про Тарзана: 500 тысяч. Конечно, можно долго спорить, насколько реальными были эти цифры и какая их часть ехала в магазины, а какая в макулатуру. Однако такие огромные тиражи были типичны для книг того времени, особенно приключений и детективов.

К сожалению, огромные тиражи слабо сказываются на возможности сейчас отыскать эти комиксы в Беларуси. Выпуски разъезжались по всему бывшему СССР. Самый редкий из известных мне белорусских комиксов – два выпуска «Острова безумных». Они вышли тиражом по 10 тысяч, и вот два года назад их выставили на аукцион за совсем небольшую сумму. Кстати, только тогда про них узнал и быстро выкупил.

Когда комиксов было мало, они просто лежали стопкой в шкафу. Сейчас я их держу в канцелярской папке-скоросшивателе, каждый в отдельном файлике. Все комиксы у меня есть в электронном виде. Я веду электронный каталог: название, фото обложки, издательство, тираж, размеры, число страниц. Стараюсь выяснить, что стало основой для сюжета (другой комикс, книга или фильм). Правда, это не всегда удается.

«Если хобби приносит хотя бы одному человеку пользу – дело себя оправдывает»

Жена, как и я, любит бумажные книги, поэтому просматривает со мной каждый новый экземпляр. Мама, у которой в библиотеке более тысячи изданий, считает, что я занимаюсь глупостями. Правда, пару лет назад я подарил дочери брата один комикс из девяностых. Было видно, как радовались сразу несколько человек: племянница и ее папа. Ведь у нас с братом в детстве был как раз такой же комикс, который сейчас принес приятное чувство ностальгии.

Насколько мне известно, сообществ по моим интересам в Беларуси нет. Только такие же коллекционеры-одиночки, как и я. Когда-то я беседовал с одним парнем, который в детстве очень увлекался комиксами. И он рассказал, что на основе белорусских комиксов из журнала «Бярозка» он с двоюродным братом (обоим было лет по 8) решил собрать настоящий космический бластер, используя рубин от кольца из маминой шкатулки и увеличительное стекло от проектора диафильмов. Стоит только пропустить пучок света через стекло и рубин – и он все что хочешь расплавит! Но пока ребята искали стекла, лампочки и батарейки, мама перепрятала шкатулку с украшениями.

Время от времени сейчас в Беларуси выпускают (и по привычке называют их «первым белорусским комиксом») новые экземпляры. Мне подарили сборник «Легенды дремучего леса». Это антология из 6-8 историй, которые между собой не связаны.

Тот же DreadCore, о котором я упоминал, очень круто отрисован, в 90-х так красиво не получалось. В старых комиксах не прорабатывали каждую деталь, не заливали цветовые градиенты. Сейчас я бы собирал эту серию, но в ней вышло всего пару выпусков, и «огромная уникальная вселенная», как ее рекламировали, закончилась.

Любое хобби можно считать бесполезной тратой времени и денег. Но, на мой взгляд, если оно никому не вредит, а хотя бы одному человеку приносит пользу или радость – дело себя оправдывает.

Так какой все-таки белорусский комикс можно считать первым?

В журнале «Бярозка» белорусскоязычные комиксы выходили еще в 1989 – 1990 годах. Если же говорить про отдельное издание, то первым был цикл из 6 выпусков про Тарзана. Его выход в свет датируется 1990 годом, хотя на страницах можно прочесть «Коршакевич’89».

Однако есть одно «но»! Комикс «Дзiкае паляванне» (по мотивам повести Короткевича) официально вышел в 1991 году, но был сдан в набор еще 4 мая 1989 года, а подписан в печать в октябре того же года. То есть подготовлен он был, вероятно, еще до «Тарзана», просто в типографии задержался. Такая же история и с комиксом «Дзе жылi бурсонiкi». В общем, эти три комикса можно считать первыми самостоятельными белорусскими изданиями.

Вообще в 1991 году вышло минимум пять белорусских комиксов. Были еще два, которые подготовили в России, но отпечатали в Минске. Последними по дате выхода в моей коллекции значатся оба выпуска «Острова безумных» от предприятия «Рытар»: подписаны в печать они были 1 марта 1996 года. Возможно, и после этого еще выходили какие-то белорусские комиксы, просто я их пока еще не отыскал. Но на этом история не заканчивается, так как я все еще в поиске новых экземпляров и останавливаться не собираюсь.

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