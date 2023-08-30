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СБУ ударила дронами по кадыровцам и предателям, которые хотели «выборов» в Запорожской области

  • 30.08.2023, 11:14
  • 3,136
СБУ ударила дронами по кадыровцам и предателям, которые хотели «выборов» в Запорожской области

Яркое видео и детали операции.

В городе Каменка-Днепровская Запорожской области, временно оккупированном россиянами, 29 августа прогремели взрывы. Атакован был «избирательный участок» противника как раз в тот момент, когда там проходило собрание «председателей участковых избиркомов» всего района. Предварительно, есть раненые.

По информации obozrevatel.com, операцию провела Служба безопасности Украины. Об этом нашему изданию сообщили источники в ведомстве (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Собеседник отметил, что очередную «бавовну» получили кадыровцы и коллаборанты, которые решили проводить незаконные «выборы» на временно оккупированной части Запорожской области.

Сообщается, что украинские БПЛА ударили по зданию, в котором готовили выборы, как раз вовремя. В то время там собралось более 30 предателей, охраняемых российскими военными, в частности, кадыровцами. Коллаборанты планировали организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования, но СБУ с помощью ударных дронов «подкорректировала» планы врага.

По данным наших источников в Службе безопасности, атака проходила в несколько волн. Ее точные последствия можно будет оценить позже, но уже сейчас известно о многих раненых.

Сам город оцеплен российскими военными, которые используют РЭБ, ПВО и прочее. Однако защитить предателей они могут только на словах. Успешная атака СБУ – очередной сигнал всем коллаборантам, что работать на Россию опасно для жизни и здоровья.

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