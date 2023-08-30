В оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов
- 30.08.2023, 11:32
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Места ударов показали на карте.
Во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы утром 30 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как сообщают в сети, два мощных взрыва слышали в Джанкойском районе. Также было громко и в Красноперекопском районе.
Официальной информации о причинах взрывов пока нет.
В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы
Взрывы в Крыму
Напомним, в последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами украинских защитников по накоплению вражеских солдат, технике и складам с боеприпасами.
Так, 23 августа украинские военные смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Оленевка в Крыму.
При этом 24 августа украинские военные провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.