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В оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов

  • 30.08.2023, 11:32
  • 1,720
В оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов
иллюстративное фото

Места ударов показали на карте.

Во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы утром 30 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают в сети, два мощных взрыва слышали в Джанкойском районе. Также было громко и в Красноперекопском районе.

Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы

Взрывы в Крыму

Напомним, в последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами украинских защитников по накоплению вражеских солдат, технике и складам с боеприпасами.

Так, 23 августа украинские военные смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Оленевка в Крыму.

При этом 24 августа украинские военные провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.

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