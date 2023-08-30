В оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов 30.08.2023, 11:32

1,720

иллюстративное фото

Места ударов показали на карте.

Во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы утром 30 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают в сети, два мощных взрыва слышали в Джанкойском районе. Также было громко и в Красноперекопском районе.

Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы

Взрывы в Крыму

Напомним, в последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами украинских защитников по накоплению вражеских солдат, технике и складам с боеприпасами.

Так, 23 августа украинские военные смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Оленевка в Крыму.

При этом 24 августа украинские военные провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».