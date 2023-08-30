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Стала известна дата суда над экс-бойцом белорусского СОБРа Гаравским

  • 30.08.2023, 11:33
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Стала известна дата суда над экс-бойцом белорусского СОБРа Гаравским
Юрий Гаравский
Фото: «Немецкая волна»

Его показания важны для уголовного преследования Лукашенко.

В сентябре в Швейцарии начнется суд над экс-бойцом белорусского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Юрием Гаравским, передает DW.

В 2019 году он признался, что входил в так называемый «эскадрон смерти» и участвовал в похищении оппозиционных политиков в конце 90-х.

Процесс пройдет в одном из кантонов Швейцарии. Судить Гаравского будут в рамках универсальной юрисдикции: его обвиняют по статье об исчезновении людей. Согласно швейцарскому законодательству, ему грозит от 1 года до 20 лет лишения свободы. Сам Гаравский рассчитывает на условный срок.

Это может стать первым приговором по делу об исчезновении Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

В 2019 году Гаравский дал интервью DW, в котором рассказал о своей причастности к исчезновению генерала Захаренко в мае 1999 года. Также он рассказал, что в сентябре того же года он участвовал в похищении экс-главы ЦИК Гончара и предпринимателя Красовского.

На Запад экс-спецназовец переизбрался после того, как попал в автоаварию: он посчитал, что бывшие коллеги решили расправиться с ним.

Адвокат, представляющий интересы Елены Захаренко и Валерии Красовской, объяснил DW, что на данный момент в деле нет прямых доказательств, будто Гаравский был причастен именно к убийству пропавших. Поэтому его действия квалифицируются как участие в насильственном исчезновении людей.

Сам Гаравский рассчитывает, что его могут признать свидетелем по делу. По его словам, прокурор обещал, что его не депортируют. «Я подтверждаю, что был соучастником преступления, но поскольку я первым признался, рассчитываю также на статус свидетеля. Но все зависит от решения судьи», — заявил он в комментарии DW.

Для швейцарской правовой системы дело уникально еще и тем, что это первое преступление, которое совершили в Беларуси, но расследовали и рассмотрели в рамках универсальной юрисдикции в Швейцарии. По словам юристов, решение по этому делу может стать примером для разбирательств в других странах.

В Беларуси исчезновение оппозиционных политиков до сих пор остается нерасследованным.

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