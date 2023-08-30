В Одессе задержали разведчика российской группировки «Призрак» 30.08.2023, 11:38

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Предатель воевал против Украины под псевдонимом «Санта».

Служба безопасности Украины задержала в Одессе разведчика российской группировки «Призрак», который был участником террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, злоумышленником является местный житель идеологический сторонник кремлевского режима. Во время массовых беспорядков в Одессе в начале мая 2014 года он активно участвовал в провокациях в пользу РФ.

Тогда во избежание ответственности за свои преступления он сбежал во временно оккупированную часть Луганской области, где присоединился к рядам боевиков. Там его назначили командиром разведывательного подразделения подконтрольной РФ группировки «Призрак», которая в дальнейшем была подчинена командованию 2-го армейского корпуса страны-агрессора.

С этого времени фигурант под псевдонимом «Санта» воевал против ВСУ на востоке Украины, в том числе в районе Бахмутской трассы.

Однако впоследствии боевик решил покинуть своих предводителей и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию и вернулся в Одессу. В городе он пытался «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия.

Во время обысков по местам нахождения злоумышленника в областном центре обнаружены фотоматериалы с поличным в составе террористической «ЛНР».

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений, в том числе контакты бывшего боевика с действующими участниками оккупационных группировок РФ.

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