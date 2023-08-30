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The Guardian: Перед вторжением в Украину Путин спрятал свою суперяхту

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  • 30.08.2023, 11:58
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The Guardian: Перед вторжением в Украину Путин спрятал свою суперяхту
Фото: Steffen Mayer/Reuters

Стало известно, как судно забирали с немецкой верфи.

Приказ о срочной транспортировке яхты на территорию РФ Путин отдал за несколько недель до нападения на Украину.

Перед вторжением в Украину президент России Владимир Путин перевез свою суперяхту Graceful стоимостью 100 миллионов долларов (75 миллионов фунтов стерлингов) с немецкой верфи в Гамбурге в Россию.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на материалы расследования российской антикоррупционной организации, созданной находящимся в тюрьме лидером оппозиции Алексеем Навальным, приказ о срочной транспортировке яхты на террриторию РФ Путин отдал за несколько недель до нападения на Украину.

Как говорится в материале, электронные письма показывают, что Путин приказал срочно перевезти 82-метровую суперяхту Graceful с верфи в Гамбурге, где она проходила ремонт стоимостью 32 миллиона долларов к 1 февраля 2022 года.

Судно отбуксирровали из Гамбурга 7 февраля по пути в российский Калининград, после того как верфь пропустила крайний срок, назначенный на 1 февраля.

Вскоре Путин приказал начать полномасштабное вторжение в Украину. После вторжения США, Великобритания и ЕС ввели санкции в отношении активов, принадлежащих России за рубежом, а десятки суперяхт, принадлежащих олигархам, были конфискованы по всему миру.

Управление по контролю за иностранными активами правительства США (OFAC) называет Graceful «заблокированной собственностью, в которой имеет интерес президент Владимир Путин».

В электронном письме, отправленном на гамбургскую верфь Blohm+Voss 19 января 2022 года, говорилось: «Владелец хочет, чтобы Graceful был доставлен в Российскую Федерацию 1 февраля… Пожалуйста, мобилизуйте бесперебойный экипаж — 2 смены». Он продолжил: «Пожалуйста, ускорьте все работы, которые могут помешать отплытию Graceful 1 февраля».

В электронных письмах говорилось, что владелец хотел перевезти лодку в Российскую Федерацию для завершения работ. «Владелец не доволен модернизацией. Он недоволен задержками в процессе строительства», — говорится в письме от группы компаний «Совкомфлот», крупнейшей судоходной компании России. Ожидалось, что работы займут больше года.

Содержание электронных писем было раскрыто в репортаже российской журналистки-расследователя Марии Певчих, которая возглавляет антикоррупционный фонд, созданный Навальным.

«Половина страны вынуждена собирать деньги на нижнее белье и носки для мобилизованных, делать окопные свечи, а человек, развязавший эту войну, тратит 3 миллиарда рублей только на ремонт и закупку своей яхты», — говорится в ее отчете.

Судно Graceful, также имеющее кодовое название «Касатка» с 15-метровым крытым бассейном, который можно превратить в танцпол, — лишь одна из нескольких суперяхт, связанных с Путиным.

Самая большая суперяхта Путина, «Шехерезада» стоимостью 700 миллионов долларов, была задержана в итальянском порту Марина-ди-Каррара, где она находилась на ремонте. США также называют его владельцем небольшой суперяхты под названием Olympia стоимостью 22 миллиона долларов.

В феврале 2022 года стал известно о том, кто из миллиардеров РФ не успел спрятать яхты от санкций.

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