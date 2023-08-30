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В Боровлянах продается особняк из 90-х, похожий на сказочный замок

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  • 30.08.2023, 12:08
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В Боровлянах продается особняк из 90-х, похожий на сказочный замок

Коттедж идет с бассейном и сауной.

Рядом с Минском, в Боровлянах, выставлен на продажу интересный объект 90-х — замок с конусной крышей и террасой на втором этаже в форме призмы. Сказочности объекту придают растения, что обвивают фасады. Посмотрите, как же выглядит дом внутри. Кстати, коттедж идет с бассейном и сауной. Его еще предлагают купить и под офис, пишет realt.by.

Замок в четыре этажа, считая цокольный, был построен из кирпича в 1994 году в Боровлянах. Толщина стен достигает 63 см с учетом обшивки бессером. На крыше лежит итальянская натуральная черепица. Площадь коттеджа — 460 квадратных метров.

На первом этаже дома разместилось несколько общих комнат: кухня, столовая (в той части дома, что имеет форму призмы), просторная гостиная с камином из мрамора и санузел. Тут также сделаны две жилые комнаты. Есть много места в коридоре и тамбуре.

Стены отделаны декоративной штукатуркой. Владельцы положили на пол итальянскую плитку, дубовый паркет.

На втором этаже есть три отдельные комнаты и один санузел с дешевой кабиной и ванной. В одной спальне есть выход на открытую террасу, сделанную в форме восьмиугольной призмы.

На полу тут тоже лежат паркет и плитка.

На третьем этаже владельцы сделали бильярдную, рабочий кабинет и гардеробную в 20 «квадратов» со встроенными шкафами и полками.

Цокольный этаж тоже большой, так как вместил гараж на три авто и зону отдыха с бассейном, сауной, санузлом и спортзалом. Тут же находится и котельная. Нужно уточнить, что бассейн без отделки.

Отапливается дом с помощью напольного газового котла Bosch на 52 кВТ. Сауна в доме с электрокотлом. Все остальные коммуникации — центральные.

На участке есть баня и охотничий домик размером с однушку.

Участок занимает 14 соток. Территорию украшают туи и сад.

Отдают замок за 277 тысяч долларов. Автор объявления пишет, что дом может подойти и для офиса.

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