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Капризы погоды: в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

  • 30.08.2023, 12:19
  • 2,856
Капризы погоды: в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило на среду, 30 августа, по всей Беларуси оранжевый уровень опасности из-за грозы. В ведомстве предупредили, что во всех регионах страны высока вероятность сильных ливней, града и шквалистого усиления ветра, порывы которого могут достигать 15-20 м/с.

Согласно  штормовому предупреждению, наибольшая вероятность гроз будет в период с 12:00 до 18:00 (в Минске — с 13:00 до 18:00), но в целом грозовая обстановка будет сохраняться до конца дня.

В МЧС белорусам дали рекомендации, которые призваны уберечь их от основных факторов опасности, характерных для непогоды с градом. В частности, людям рекомендовали:

• по возможности не выходить из дома, а в самом помещении держаться подальше от окон,

• не пользоваться электроприборами, поскольку град обычно выпадает во время грозы,

• если град застал на улице, поскорее найти укрытие, а если это невозможно — прикрыть голову руками, сумкой или одеждой, чтобы защитить её от ударов градин,

• не прятаться под деревьями из-за большого риска попадания в них молний и падения веток, обломанных крупными градинами и сильным ветром.

Для автомобилистов МЧС дало свои рекомендации:

• Если град застал вас за рулем, необходимо срочно остановиться.

• Оставаясь внутри авто, следует держаться как можно дальше от стекол. Для этого можно развернуться к ним спиной, а глаза для дополнительной защиты прикрыть глаза руками или одеждой.

• Если в машине оказались маленькие дети, их следует максимально закрыть своим телом, глаза также прикрыть одеждой или руками. В идеале, если это позволяют габариты авто, во время града лечь на пол.

«Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут», — рассказали в МЧС.

Напомним, на 30 августа также объявлен оранжевый уровень опасности по жаре. Опасно высокие дневные температуры в Беларуси сохраняются уже четвертый день подряд. По прогнозам синоптиков, местами по Гомельской области днём сегодня будет до +35°С, в остальных регионах страны температура будет держаться в районе +30..+34°С. В Минске максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°С. При этом ночью также будет по-летнему тепло — от +15°С до +21°С.

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