«Стеснялась ездить беременной в троллейбусе» 30.08.2023, 13:01

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Белоруски рассказали о ньюансах беременности в зрелом возрасте.

У Юлии получилось родить в 40 лет — с мыслью, что биологических детей у нее не будет, она даже успела смириться. Лариса Васильевна родила в 42 года — и это в советское время, когда первая беременность даже в 25 вызывала у врачей недоумение. За спиной Елены шептались родственники: ну как так, уже скоро 40, а детей все нет? Сегодня все эти женщины — прекрасные мамы, на которых когда-то можно было приклеить ярлык «старородящая». С врачом-акушером-гинекологом Викторией Матвеенко журналисты onliner.by обсудили проблемы, с которыми столкнулись героини, и узнали, как современная медицина смотрит на беременность в зрелом возрасте.

«Стеснялась ездить беременной в троллейбусе: лицо ведь уже подержанное»

Лариса Васильевна родила долгожданную дочку в 42 года — сейчас женщине уже 82. Причина такого позднего материнства не в проблемах со здоровьем — просто повезло встретить «своего» человека именно тогда. Забеременеть получилось быстро, несмотря на диагноз по гинекологии, который вроде как не сочетался с возможностью родить ребенка.

— Я пришла к гинекологу в поликлинике с задержкой, и она констатировала: «Вы беременны». А я вздрогнула: я же такая старая — мне был 41 год! Но врач в поликлинике была отличная. Я ей говорю: «Что же мне делать?» Она на меня посмотрела и сказала: «Как что? Будем рожать!» По сути, она благословила мою дочь на рождение.

Беременность протекала хорошо. Лариса Васильевна вспоминает, что даже на пятом месяце не отказывалась от любимых пеших походов. Разговоров за спиной женщина не слышала, коллектив на работе тоже обошелся без шушуканий.

— Конечно, я стеснялась ходить с большим животом: лицо-то уже подержанное. А нужно было гулять по городу, ездить в транспорте.

Девочка родилась полностью здоровой путем кесарева сечения. Такое решение врачи объяснили возрастом женщины и резус-конфликтом. Обо всех рисках и беременности, и родов медики всегда говорили прямо.

— Определения «старородящая» или «первородная возрастная» в наше время были в ходу, их все принимали. Кажется, даже в медицинской карте так писали. Когда я впервые услышала это слово — «старородящая», меня немного покоробило. А потом подумала: ведь я действительно такая.

Сейчас у Ларисы Васильевны есть и две внучки. Проводить время с девочками ей очень нравится: они и красавицы, и умницы. Женщина улыбается и говорит, что обычно в этом возрасте уже появляются правнуки. Но о том, что стала мамой после 40, она не жалеет. По ее словам, материнство было очень осмысленным, а рождение дочери — желанным.

«Помню, подумала: эта врач — просто идиотка»

Юлии 44, мамой она стала четыре года назад. Родилась и выросла в Беларуси, а в 28 лет вышла замуж за итальянца и уехала на родину к мужу. О том, что забеременеть ей будет сложно, узнала еще в 17 лет — тогда на прием к врачу Юля пошла даже без мамы.

— Врач мне сказала: «Надо срочно рожать, иначе потом будет поздно». Я тогда подумала, что эта врач — просто идиотка! Мне же всего 17, я еще даже не веду половую жизнь…

Муж с самого начала был в курсе проблем и относился к этому с пониманием. Здоровье женщина всегда держала под контролем: делала УЗИ, посещала врачей, сдавала анализы. Ближе к 30 вопросы от медиков в духе «А когда рожать будем?» звучали частенько. Юля пропускала их мимо ушей. От свекрови она периодически слышала: «Нехорошо себя чувствуешь? Точно беременна!» А мама женщины предлагала рассмотреть вариант с ЭКО. Но Юля с мужем определились: или сами, или усыновление. Решились на второй вариант.

На сбор бумаг и все прочие бюрократические моменты ушло целых семь лет. И вот, когда можно было выдохнуть (10-летний приемный сын рядом), Юля узнает о своей беременности. На тот момент ей было 39.

— Когда узнала о беременности, я очень растерялась. Мне нужно сыном заниматься: помочь ему привыкнуть к новой жизни, языку — да он вообще попал в другую реальность. А тут здрасьте-нате!

Врач, которая наблюдала беременность, никаких комментариев о возрасте Юли не давала. Единственное, предложила сделать тест на хромосомные отклонения (амниоцентез). Юля согласилась. Вообще, беременность протекала легко, даже токсикозов удалось избежать.

В роддом будущая мама приехала вместе с мужем: в Италии врачи удивляются, если женщина идет рожать без поддержки партнера (если не мужа, то, например, мамы, сестры). Сами роды Юлия называет одним из самых веселых воспоминаний в жизни. Так родилась совершенно здоровая девочка.

— Психологически и экономически мне двоих детей хватает с головой. Но с точки зрения физических ощущений знаю точно: были бы другие беременности и такие же роды, прошла бы через это еще раза три!

«Врач сказала: „Да что тут сохранять?“»

Елене почти 60 лет, а свою единственную дочь женщина родила в 39. По здоровью никаких вопросов не было ни раньше, ни сейчас. Но путь к материнству занял целых 16 лет.

— Меня положили в больницу с пиелонефритом (воспаление почек из-за инфекции. — Прим. Onlíner). Я сдала анализы, и тут мне говорят: «Вы беременны!» И отправили домой: мол, здесь лечить ничего не нужно.

Дальше Елена пришла к гинекологу в поликлинику. Женщине тут же предложили сделать амниоцентез. Врач подробно рассказал обо всех рисках процедуры. Будущая мама согласилась.

— Старородящей, конечно, меня называли. Я слышала это и от врачей. Даже сейчас, когда кто-то узнает возраст, в котором я родила, могут сказать: «Ой, а чего так поздно?» На что я всегда отвечаю: «Не поздно, а вовремя».

Беременность протекала нормально, но чувство страха из-за возможной потери не отпускало. Женщина вспоминает, что отказалась от всех работ, отошла от дел и сконцентрировалась на самой важной задаче — выносить ребенка.

— Когда я в первый раз легла на сохранение, мне попалась хорошая молодая врач. И вот она меня ведет на прием к заведующей, а та говорит: «Тут вопрос по почкам, возраст — да что мы тут будем сохранять?» А моя врач ей отвечает: «Давайте попробуем».

Девочка родилась в срок весом 2500 граммов. Сейчас Елена уверена: все эти разговоры про «старородящих» к ней не относятся. У нее все случилось тогда, когда было нужно.

Врач: «Биология беспощадна»

Виктория Матвиенко работает врачом-акушером-гинекологом в 6-м роддоме Минска. Еще у нее своя школа по подготовке к родам «Первая ласточка», выпускницами которой уже стали более 5 тыс. мам. Но сегодня мы условились встретиться без белого халата и вдали от стен роддома.

Мой первый вопрос сразу можно считать атакой на медицину прошлого. Тогда девушку называли «старородящей» уже после 25 лет. Как «старая» и такой возраст вообще могут быть в одном предложении? Для сравнения: современные белоруски становятся мамами первый раз в 27 лет.

— Советское акушерство во многом было агрессивным. С медицинской точки зрения применение термина «старородящая» к женщине 26 лет никак не обосновано. Тогда, скорее всего, брали «среднее по больнице»: если все рожали до 25 лет, то дальше уже считалось, что поздно. Не думаю, что само понятие ввели как манипуляцию над женщиной: «Ты уже старая!»

Просто в то время роженицы в возрасте 35—40 лет сильно выбивались из привычной картины. А еще у врачей было много страхов. Не было достаточного опыта, например, по вынашиванию ребенка у женщин постарше. И к ним относились с опаской.

Сегодня меня, как акушера-гинеколога в роддоме, удивляет обратное: ничего себе, пришла рожать женщина в 19 лет!

Медицина в то время считала так: если девушке за 25, то шансы родить здорового ребенка тают на глазах. Но почему-то женщинам даже за 40 лет, у которых роды были не первыми, бирочку «старородящая» уже не клеили.

— Меня саму всегда интересовал этот вопрос, — улыбается Виктория. — Будто повторные роды в 40 лет — это уже индульгенция и все точно будет хорошо. Да, вторые и последующие роды обычно протекают легче первых. Но все риски по здоровью ребенка или высокая вероятность выкидыша в первом триместре в связи с возрастом женщины не зависят от числа родов. Биология в этом плане беспощадна.

А как сейчас?

По словам врача, современная медицина считает лучшим возрастом для рождения ребенка период с 20 до 30 лет. В медицине произошли серьезные пересмотры привычных норм.

— Сегодня диагноза «старородящая» уже не существует.

Я считаю, что сам термин устарел и совершенно неактуален. Хотя в МКБ-10 (это международная классификация болезней 10-го пересмотра) есть пункт «наблюдение за старыми первородящими». Оно прямо так и звучит, и это официальный перевод на русский язык.

От термина «старородящая» медицина ушла (как скажет по этому поводу одна из героинь, «Это же чудесно!»). Но оставить без внимания сухую статистику, по которой с определенного возраста могут появиться сложности с вынашиванием и зачатием, медицине нельзя. Поэтому некоторые рамки существуют.

— Если говорить с позиции науки, то с 35 лет риск хромосомных нарушений, выкидышей и других осложнений повышается. Поэтому сейчас именно с этого возраста проходит условная граница поздних родов. Дело в том, что с возрастом у женщины уменьшается запас фолликулов с яйцеклетками. Те, которые остаются («выжившие»), несут в себе больше аномалий, генетических поломок. Поэтому вероятность того, что у ребенка могут быть какие-то заболевания, тоже возрастает.

По этой причине нередко беременность у женщин старше 35 лет заканчивается выкидышем. Но сперва нужно забеременеть, что с возрастом тоже сделать сложнее. Современная медицина дает парам срок в год: если не получается зачать самостоятельно, то стоит обратиться к врачам. Если же речь идет о паре, где женщина старше 35 лет, то время попыток сокращается до полугода. По мнению Виктории, это важно держать в голове: так можно успеть получить помощь.

— По моим наблюдениям, чем старше женщина, тем больше каких-то препятствий и сложностей возникает именно на этапе зачатия. А вот для вынашивания и родов возраст не является определяющим фактором.

У современной науки мнение такое: возраст не причина осложнений сам по себе, но он является одним из факторов риска.

Если у женщины уже есть какие-то хронические болезни и к ним добавляется возраст — вот это обстоятельства, которые отягощают друг друга.

Каких-то отдельных протоколов для родов у женщины старше 35 лет сегодня нет. Чисто «механически», по словам Виктории, рожают все одинаково. А роды с осложнениями могут быть и в 25, и в 40 лет.

Альтернативные словечки

Если со «старородящей» понятно, то как быть с термином-двойником — «возрастная первородящая»? Оказывается, что медицина больше не признает и такой диагноз — во всяком случае в официальных документах.

— Конечно, у людей в любой профессии есть свой сленг. И какие-то словечки у медиков в разговорах между собой могут проскакивать. Но важно понимать, влияют ли твои суждения на принятие решений. Все-таки сегодня женщина, которая рожает после 35 лет, в отличие от того же советского времени, врачей уже не пугает. Не могу сказать, что современные гинекологи относятся к возрасту с каким-то пиететом. Да, держат в голове эти данные, как и любые другие особенности женщины. Но это не значит, что если ЭКО, то кесарево, если возраст, то кесарево. Нет, такого сейчас нет.

Однако современные роженицы тоже могут увидеть упоминания о возрасте в документах. Например, если по совокупности причин было принято решение о кесаревом сечении (КС), то врач может написать «первородящая в возрасте 36 лет». А бывает, что черканет что-нибудь и гинеколог, наблюдающий беременность.

— Врач может написать «возрастная первородящая» в обменной карте, если посчитает это нужным. Да, сейчас это не диагноз, врачи так не говорят, а медики уже давно привыкли к роженицам в 35 или 38 лет. Но даже если женщине 38 лет напишут такое, то это не с целью обидеть, речь просто о факте. Да и информацию в обменной карте врач оставляет в первую очередь для коллег.

Вопросы «со звездочкой»

Если сейчас в роддом приезжает женщина старше 35, то врач может уточнить: а почему решились рожать только сейчас? Вопросы могут показаться резкими или даже травмирующими, но ответы нужны вовсе не для удовлетворения любопытства.

— Например, недавно к нам в роддом поступила пациентка. Ей 41 год, первая беременность. Я перед ней извиняюсь и говорю, что мне нужно задать ей некоторые вопросы. Как врачу мне нужно знать: роды в таком возрасте — это просто выбор или за плечами десятки попыток ЭКО? Всю информацию мне нужно держать в голове и учитывать при принятии решений.

Виктория уверена: обижаться на вопросы врача точно не стоит, тем более если возраст — это просто факт. Но если все вроде бы правильно, неужели от термина отказались из-за психологического состояния беременных? Мол, неприятно это — называться «старой». Виктория думает, что причины кроются в другом.

— Вообще, это нормально, когда какие-то взгляды и подходы в медицине меняются. И происходит это в ответ на перемены в самом обществе. Мне кажется, что с течением времени термин просто потерял актуальность. Женщины стали рожать позже, и уже это стало для нас нормальным.

«Моложе мы не становимся»

Современная наука старается предугадать риски и помочь женщине.

— Риск каких-то проблем в репродуктивном плане возрастает по банальной причине: моложе мы не становимся.

Сегодня есть возможность ухаживать за собой, питаться здоровой едой — но замедлить старение мы не можем.

Яйцеклетки «портятся» с возрастом при любом образе жизни, даже если женщина пьет смузи из сельдерея и занимается йогой. Но в то же время говорить сегодня, что возраст — это приговор или, наоборот, гарантия успеха, нельзя.

С чем точно столкнется женщина, которая забеременела в свои 36 или больше лет (даже будь она полностью здоровой), так это с предложением от врача сделать тест на хромосомные отклонения. Число родов при этом значения не имеет. Женщина вправе отказаться из-за рисков — полностью безопасной (как тот же анализ крови) процедура и не заявлена: для забора нужно сделать прокол пузыря — это может привести к выкидышу.

— Процедура называется амниоцентез, она инвазивная. В околоплодных водах содержится генетический материал ребенка. Врач назначает анализ, если у него есть подозрения на аномалии развития — например, если есть подозрение на синдром Дауна. Дело в том, что такая процедура точнее, чем, например, УЗИ или НИПТ (неинвазивный пренатальный тест).

Виктория приводит мировую статистику по синдрому Дауна: если девушка рожает в 20 лет, то частота рождения ребенка с этим синдромом — 1 к 1480, после 30 — уже 1 к 940, при беременности в 40 — 1 к 85, а если будущей маме 45 и больше лет — 1 к 35.

— Я не хочу никого пугать, в том числе статистикой, — подчеркивает врач. — Если женщина принимает решение родить в 38—40 лет, важно, чтобы ее решение было осознанным, по-настоящему «взрослым».

Мы, врачи, должны говорить женщинам: да, с возрастом матери риск развития у ребенка каких-то патологий повышается. Но возраст не является приговором!

Мы видим, что тысячи женщин и после 35 лет смогли забеременеть и родить прекрасных здоровых детей. Но статистика — вещь равнодушная. В то же время сейчас мы видим в соцсетях сборы для тяжелобольных детей — разве все они родились у мам после 40? Нет. Это родители, которые не пили, не ели вафли с трансжирами, но, к сожалению, в семье все равно родился больной ребенок.

Хочешь здорового ребенка после 35 лет — беги к генетикам?

Важный момент: амниоцентез показывает только хромосомные нарушения. А вот генные болезни он не выявит. По мнению Виктории, не нужно бежать к генетикам и сдавать анализы на все подряд, если планируется беременность. На что стоит обратить внимание, подскажет гинеколог.

Из современных рекомендаций, по словам врача, есть один генетический тест, который хорошо бы сдать всем будущим родителям (возраст роли не играет). Речь о носительстве «поломанного» гена, из-за которого ребенок может родиться со спинально-мышечной атрофией (СМА). Это та самая болезнь, которая постепенно парализует все мышцы, в том числе дыхательные. Препарат, который останавливает прогресс болезни, есть, и он считается самым дорогим лекарством в мире (стоит около $2 млн).

Еще одно достижение современной медицины, которое призвано уменьшить риски развития патологий у будущего ребенка, — это заморозка яйцеклеток. Получается, что тело матери будет, например, 40-летним, а вот материал в яйцеклетке — на условных 10 лет моложе. Потенциально ребенок может избежать каких-то нарушений в развитии. Но все сложности самой беременности для женщины 35+ сохраняются, ведь для тела время не остановилось. Виктория добавляет: нельзя забывать и о рисках процедуры ЭКО — только этим способом можно забеременеть после оплодотворения «размороженной» яйцеклетки. Так что это не история про «повернуть время вспять» и решить все проблемы одним махом.

Заморозка яйцеклеток, ЭКО, пересмотр каких-то прошлых установок и норм — все это важные и нужные достижения современной медицины. И появляются они не просто так.

— Мое мнение такое: медицина призвана отвечать на запросы общества. Оно может развиваться, меняться. Лично у меня не вызывает каких-то особенных эмоций женщина, которая пришла рожать в 40 лет. Мы не должны давать этому оценку. Женщина приняла такое решение — как я могу говорить, правильно она поступила или нет?

Врачи просто должны оказать помощь. Мы не можем ни осуждать, ни стимулировать — каждая принимает решение за себя.

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