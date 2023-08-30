Андрей Шарендо: Радикальные действия политзаключенных в конце концов имеют эффект 30.08.2023, 13:15

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Андрей Шарендо

Администрация колонии боится всеобщей огласки.

Политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк недавно объявила голодовку. Это стало её протестом против ужасных условий, созданных администрацией ИВС Речицкого РОВД.

Почему в Беларуси политзаключенные режут себе вены и объявляют голодовки?

Своим комментарием с телеграм-каналом «Баста!» поделился Андрей Шарендо, активист кампании «Европейская Беларусь» и муж политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк:

— Во многом действия политзаключенных по вскрытию вен или объявлению голодовки выглядят для многих как жест отчаяния. Но на самом деле, как только об этих действиях становится общественности, как только об этом начинают писать журналисты и на это обращают внимание правозащитные организации, то реакция администрации и реакция силовых структур в любом случае последует.

Беларусь сейчас тоталитарная страна. Но в эпоху Интернета имена всех ответственных за преступления против белорусского народа становятся известными.

По словам Андрея Шарендо, подобные действия политзаключенных всегда дают положительный результат:

— Администрация колонии боится всеобщей огласки их преступных действий. Поэтому такие радикальные действия политзаключенных в конце концов имеют эффект в колониях или тех учреждениях, где они находятся.

Сотрудники администрации просто обязаны идти на уступки политзаключенным. В первую очередь они боятся ответственности за свои преступления. Боятся огласки. Руки у них уже не так развязаны для давления на политзаключенных. Поэтому эти действия оправданы.

Да, это вредит здоровью, но, в конце концов, эти действия приводят к нужному результату.

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