ВСУ устроили под Бахмутом засаду, в которую по очереди попали сразу три группы оккупантов 3 30.08.2023, 13:28

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Видеофакт.

Военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ поделились уникальными кадрами засады на российских захватчиков, в которую по очереди попали сразу три вражеских группы.

Как сообщается, обнародованное видео было снято возле железной дороги где-то под Бахмутом Донецкой области.

Військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ поділилися унікальними кадрами засідки на російських загарбників, у яку по черзі потрапили одразу три ворожі групи.https://t.co/wF5pTRAh1s pic.twitter.com/ZZmeBQVxBl — NV (@tweetsNV) August 30, 2023

Начинается оно с перестрелки двух украинских солдат с оккупантом, рядом с которым можно заметить тела его убитых сослуживцев.

Уничтожив сопротивлявшегося россиянина, штурмовики 2-го батальона приготовились встречать следующую волну кремлевского «пушечного мяса», которое, не заметив поджидавших его украинских защитников, также было полностью уничтожено.

Однако и на этом Силы обороны не успокоились, и уже спустя какое-то время расправились и с третьей группой противника.

При этом один из россиян попытался спастись от украинских бойцов бегством, но далеко уйти ему все равно не удалось.

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