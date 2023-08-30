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Бывший главный редактор «Нашей Нивы» написал первый пост после освобождения

  • 30.08.2023, 13:38
Бывший главный редактор «Нашей Нивы» написал первый пост после освобождения
Егор Мартинович

Егор Мартинович вышел на свободу после двух лет и полутора месяцев заключения.

Бывший главный редактор «Нашей Нивы» Егор Мартинович, который вышел на свободу после двух лет и полутора месяцев заключения, опубликовал свой первый после освобождения пост в Facebook. Приводим его полностью.

В нем Егор Мартинович благодарит всех тех, кто поддерживал его, и говорит, что возвращается на свободу с чистой совестью.

Приводим текст сообщения полностью.

«У меня было 2 года и еще 1,5 месяца, чтобы придумать оригинальный пост на это место. Но как-то не сложилось, потянуло на философию).

Я хочу сказать О-ГРОМ-НОЕ спасибо тысячам белорусов, которые поддерживали меня, помогали мне или другим политзаключенным или хотя бы в душе переживали за нас. Гуртом многое легче) Постараюсь отписать или отзвониться каждому, от кого получал весточки. Я только убедился, что порядочных, честных белорусов, настоящих патриотов нашей страны в разы больше, чем я мог себе представить в самых смелых фантазиях.

Больно от понимания, сколько дополнительных забот и проблем свалилось на наших родных и близких. Основную тяжесть вытащили на своих плечах именно они. Нам что? – сиди на месте и подсчитывай дни. Но ведь родные не подписывались на то, чтобы видеть людей в балаквалах в своей квартире, стоять в очередях под СИЗО, а потом еще и терять нервы в ожидании, выпустят или не выпустят. Короче, слишком много разных «но», чтобы точно сказать, как всем нам следовало делать правильно – чтобы минимизировать возможные потери и увеличить шансы на победу Беларуси и здравого смысла. По-прежнему верю, что это произойдет.

А персонально для меня важно, что я возвращаюсь на свободу с чистой совестью. Мне не стыдно смотреть в глаза людям, и это уже немало».

Напомним, в марте 2022 года судья Анжела Костюкевич приговорила главного редактора Егора Мартиновича и руководителя отдела рекламы и маркетинга издания «Наша Нива» Андрея Скурко к двум с половиной годам по обвинениям в «имущественном ущербе без признаков хищения».

В сообщении суда звучала формулировка, что Андрей Скурко «по предварительному сговору» с Мартиновичем и Дынько [главный редактор журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько] «из корыстных побуждений, имев замысел на нанесение имущественного ущерба без признаков хищения» с мая 2017 года по июнь 2021 года платил за коммунальные услуги как за квартиру, по субсидируемым тарифам, а не как за офисное помещение редакции, с «полным возмещением затрат».

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