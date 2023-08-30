Самая мощная атака дронов по территории РФ: появились новые подробности 30.08.2023, 13:46

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Список мест, по которым ударили беспилотники.

В ночь на 30 августа звуки взрывов слышали не только украинцы из-за очередной массированной атаки россиян. Ряд областей России в эту ночь также атаковали беспилотники, в московских аэропортах объявили режим «Ковер».

Сообщается, что сегодняшняя атака дронов стала крупнейшей с 24 февраля в России. Согласно информации, беспилотники были зафиксированы в Орловской, Калужской, Рязанской и Московской областях, а также Крыму.

«Апостроф» собрал все подробности самой массированной атаки дронов по территории РФ с начала войны.

Рязанская область

Около 2:30 российская ПВО уничтожила беспилотник над территорией Рязанской области. Позже беспилотник самолетного типа уничтожили в 3:30 утра над территорией Рузского района Московской области, а также приблизительно в это время отразили атаки в районе Севастопольской бухты.

Псковская область

Также российские пропагандисты ТАСС сообщили об атаке беспилотников на аэродром Кресты, расположенный в городе Псков. Отмечается, что четыре военно-транспортных самолета Ил-76 получили некоторые повреждения в результате инцидента.

Информация из Telegram-каналов также подразумевает, что атака могла затронуть базирование 2-й бригады спецназа ГРУ и топливозаправочный комплекс на территории указанного аэропорта.

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Брянская область

По информации, распространенной российскими СМИ, в городе Брянске дрон упал на территорию предприятия «Кремний ЭЛ» — одного из крупнейших заводов в стране-агрессоре, занимающегося производством микроэлектроники.

Отмечается, что для данной атаки могли использоваться новейшие украинские беспилотники UJ-22 Airborne или «Бобер». Тем не менее указывается на то, что такие дроны до сих пор не использовались в столь больших масштабах.

Московская область

Из-за произошедшего в столичных аэропортах «Внуково» и «Домодедово» дважды за ночь объявляли режим «Ковер». Воздушное пространство было закрыто. На прием и вылет самолетов также закрыт аэропорт Шереметьево.

Мэр столицы РФ Собянин заявил об одном сбитом беспилотнике, направлявшемся в сторону Москвы.

Термин «режим «Ковер» в российской аэронавигации и авиационной терминологии обычно означает ситуацию, когда в связи с непредвиденными обстоятельствами, такими как аварии, технические неисправности, неблагоприятные погодные условия, атака дронов или другие факторы, воздушное пространство над определенной областью или аэропортом временно закрывается для полетов. Это может включать в себя задержки и отмены рейсов, перенаправление самолетов на другие аэропорты и т.д.

Орловская, Калужская области и Крым

Также громко было в Орловской, Калужской областях РФ и во временно оккупированном Крыму - там якобы тоже сбили БПЛА.

В Калужской области один дрон якобы сбили - выбиты стекла в жилом доме. Второй попал в резервуар для нефти в Дзержинском районе. Произошел пожар.

В Крыму оккупанты заявили об атаке морских дронов на Севастополь. Взрывы раздавались в районе Севастопольской бухты. Подробностей последствий атаки нет.

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