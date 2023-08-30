«Либо ребенку на эти деньги что-то дельное купить, либо цветы преподавателю» 4 30.08.2023, 13:56

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Мама пятерых детей рассказала о тратах к учебному году.

Бюджетно собрать даже одного школьника не всегда получается. А если их много? Журналисты портала tochka.by спросили у мамы пятерых детей, как она готовит своих детей к новому учебному году и удается ли вообще сэкономить на чем-то.

Сборы ребенка в школу – дело нервное и затратное. Для родителей, конечно.

С одной стороны, детям для учебы хочется купить самое лучшее и как можно больше всего нового, чтобы были не хуже других в классе. Но и с пустым кошельком не останешься тоже. В семейном бюджете трат ведь множество.

Спросили у многодетной мамы, как она готовит ребят к новому учебному году. Что покупает, а без чего приходится обходиться. Заодно выяснили, на что хватает матпомощи от государства.

Сколько стоит собрать ребенка в школу?

Как ранее заявили в МАРТ, стоимость оптимального набора для белорусского школьника в 2023 году не превышает 300 рублей, а примерная цена комплектов одежды делового стиля и обуви для учащихся стартует от 98 рублей.

В объединении «Столичная торговля и услуги», в свою очередь, сообщили, что сборы ученика начальной школы обойдутся родителям в этом году от 370 до 1122 рублей, а старшеклассников – от 462 до 1392 рублей.

Для многодетных родителей есть матпомощь. Она единовременная и полагается к новому учебному году. Объем матпомощи составляет 30% бюджета прожиточного минимума в среднем на каждого школьника.

С 1 августа по 31 октября 2023 года БПМ установлен в размере 364,40 рублей. То есть 30% БПМ – это 109,32 рублей.

Чудеса экономии

Евгения живет в Минске, она мама пятерых детей, четверо из них учатся в школе. В новом учебном году ребята пойдут во второй, шестой, девятый и одиннадцатый классы.

Собеседница отмечает, что подготовка детей к новому учебному году – для нее всегда сильный стресс.

«С одной стороны, когда денег хватает, ты можешь за пару дней все купить. А когда денег впритык – это другое, много нервотрепки и головных болей, что купить, что оставить донашивать. Плюс с отцом детей я в разводе, и помощь от него пунктирная, нерегулярная. Больше рассчитываю на себя в этом деле. А потому для меня сборы в школу – разорение», – говорит Евгения.

Самый дорогой – старшеклассник

По словам Евгении, самые большие траты, как ни странно, приходятся в семье на старшеклассников.

«Старшему сыну, который в 11 классе, нужно больше всего покупать, потому что он первый, никаких запасов вещей нет. И растет активно. Потому обязательно нужно две рубашки, две пары обуви (туфли и кроссовки), две пары брюк», – рассказывает многодетная мама.

Но в этом году со сбором старшего сына немного проще:

«Он нашел на лето подработку и заработал себе на кроссовки, рубашку и байку. А вот сыну, который идет в 9 класс, все придется покупать. Возраст переходный у него, донашивать ничего не хочет – просит новое. Со сборами младшего сына, который идет в 6 класс, проще, он не такой привередливый. А со сборами дочки, она пойдет во 2 класс, помогла коллега по работе – принесла хорошие и красивые вещи, из которых ее собственные девочки уже выросли: что-то как раз пригодится к школе».

Тем не менее, тратиться придется и прилично. Каждому ребенку обязательно нужно купить к школе канцелярские принадлежности:

«Это и тетради, и ручки с карандашами, и альбомы для рисования, и пластилин с красками».

Что самое дорогое в школьных сборах?

Самое дорогое в подготовке к новому учебному году – всегда одежда.

«К примеру, рубашка на мальчика стоит 50 рублей, брюки со скидкой будут рублей 70, а нужно по несколько единиц купить. Да и особо не доносишь за старшими рубашки, они быстро изнашиваются, особенно в районе манжетов, брюки к концу учебного года тоже имеют уже не такой презентабельный вид», – отмечает Евгения.

Немалую сумму придется потратить на обувь. За комплект «туфли и кроссовки» рублей 200 уйдет, если не больше.

«Здесь уже смотрю акции. К примеру, в «Мегатопе» часто бывают скидки при покупке нескольких пар. Там и закупаюсь», – говорит собеседница.

На что хватает матпомощи

Материальной помощи на то, чтобы собрать детей в школу, не хватает. Но и такая поддержка никогда лишней не бывает.

«Это определенно лучше, чем ничего. На материальную помощь покупаю канцелярские принадлежности, оплачиваю учебники по 9 рублей за одного ребенка. Что-то, может, в секонд-хенде посмотрю для детей. Да и в сентябре ведь сборы не заканчиваются, нужно будет тратиться и дальше на учебу», – рассказывает Евгения.

К слову, Евгения работает в минской компании менеджером по работе с клиентами. Зарплата небольшая, а потому бюджет на учебу приходится формировать заранее:

«Все у меня расписано, деньги на продукты неприкасаемые, на школу остается не так много. Потому всегда ищу возможность дополнительного заработка».

«Хоть за питание платить не нужно»

А вообще убеждение, что в многодетной семье тратиться на школьные сборы сильно не приходится, потому что все друг за другом все донашивают, в корне неверное, считает героиня материала.

«Не всю одежду доносишь, да и кроме одежды есть иные траты на детей. Благо, многодетным не нужно платить за питание в школе, это приличная экономия. А так это было бы еще по 100 рублей в месяц на каждого, у меня попросту не нашлось бы таких средств», – обращает внимание Евгения.

Конечно, некоторые вещи переходят по «наследству». К примеру, куртки и зимняя обувь. Но вот школьный рюкзак должен быть у каждого свой.

«Здесь я никогда не экономлю, потому что лучше купить хороший рюкзак, чтобы относить его несколько лет. Сын ходит с портфелем уже пятый год, и он до сих пор в отличном состоянии. А еще советую обложки на учебники покупать после того, как дети их получили, чтобы не прогадать с размером. И покрепче, чтобы хватило не на один учебный год», – дает рекомендации многодетная мама.

Школьные поборы

С началом учебного года придется сдавать деньги и в попечительский совет:

«Там на каждого ребенка где-то по 50 рублей получается. Но это не на месяц, а на больший период. Салфетки, мыло, прочие принадлежности купить. Но у меня попросту не хватает средств, а потому сдаю столько, сколько могу, а не установленную сумму», – уточняет Евгения.

На линейку с цветами?

По традиции школьники на линейку 1 сентября несут учителям букеты цветов. Но мама пятерых детей говорит, что для нее это очень накладно. А потому – и здесь никаких излишеств.

«Купить букет – это рублей 30 нужно потратить. Дорого. Либо ребенку на эти деньги что-то дельное купить, либо цветы преподавателю. Я считаю, что первое важнее. Потому мои дети ходят на линейку без презентов. Не думаю, что это главное в образовательном процессе. Надеюсь, преподаватели это понимают», – резюмирует Евгения.

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