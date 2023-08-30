Белорусский пенсионер умер от укуса гадюки

Белорусский пенсионер умер от укуса гадюки3
- 30.08.2023, 14:18
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Мужчина терпел неделю и только потом рассказал об укусе медикам.
66-летнего жителя Могилева укусила змея. Он терпел неделю, а потом рассказал об укусе медикам. Спасти мужчину не удалось, сообщает Следственный комитет.
Пенсионер приехал на дачу с сыном в деревню Любаны Славгородского района. 20 августа он решил попариться в бане. Когда мужчина босиком шел в парилку, его за стопу укусила змея.
Мужчина не придал этому значения, но через два дня ему стало плохо. Сын вызвал скорую, но пенсионер не рассказал медикам о змее. С каждым днем его состояние ухудшалось. Через неделю мужчина признался врачам в укусе. Его срочно доставили в реанимацию, но спасти пенсионера не удалось.