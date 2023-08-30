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Украинские пограничники уничтожили грузовик оккупантов с важным грузом

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  • 30.08.2023, 14:44
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Украинские пограничники уничтожили грузовик оккупантов с важным грузом

Взрывчатка влетела прямо в кузов.

Украинские пограничники с помощью дрона взорвали вражеский грузовик, который вез, по всей видимости, важный груз. Взрывчатка влетела прямо в кузов КамАЗа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

«Пограничники «Стальной границы» обнаружили вражеский грузовик, который направлялся к позициям оккупантов», - говорится в сообщении.

В частности, оператор FPV-дрона ювелирно доставил в кузов КамАЗа взрывной «подарок».

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