Украинские пограничники уничтожили грузовик оккупантов с важным грузом

Украинские пограничники уничтожили грузовик оккупантов с важным грузом2
- 30.08.2023, 14:44
- 1,518
Взрывчатка влетела прямо в кузов.
Украинские пограничники с помощью дрона взорвали вражеский грузовик, который вез, по всей видимости, важный груз. Взрывчатка влетела прямо в кузов КамАЗа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
«Пограничники «Стальной границы» обнаружили вражеский грузовик, который направлялся к позициям оккупантов», - говорится в сообщении.
В частности, оператор FPV-дрона ювелирно доставил в кузов КамАЗа взрывной «подарок».