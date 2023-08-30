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Как определить хороший чай или нет: три главных признака подделки

  • 30.08.2023, 14:54
Как определить хороший чай или нет: три главных признака подделки

Многое можно понять по внешнему виду листьев.

Чай - один из самых популярных напитков. Он стоит на ряду с кофе и различными соками, однако, к сожалению как и многие другие продукты - порой продается подделанным и ненатуральным. «Главред» рассказал, как выбрать чай, а не подделку, опираясь на несколько признаков.

Как определить хороший чай или нет - внешний вид

По внешнему виду листьев чая (чаинок) можно многое понять. Хороший чай отличается целыми листьями. Они в упаковке все будут примерно одного размера. Также важен цвет, хороший чай тот, у которого все чаинки однородного оттенка. Также, если есть возможность, можно попробовать раскрошить чаинку. Листья хорошего чая - не крошатся. Повышенная хрупкость говорит о том, что чай был просушен дважды или пересушен один раз.

Как определить качество чая по упаковке - запах

Аромат хорошего чая отличается, он натуральный. Всё, что имеет яркие оттенки фруктовых и цветочных ароматов - свидетельствует об использовании ароматизаторов. Также аромат хорошего чая отличается легкостью, в нем не должно быть запаха железа, гари и плесени.

Как определить плохой чай - в домашних условиях

Этот способ, к сожалению, не получится применить в магазине, но им можно воспользоваться в том случае, если вы хотите проверить натуральность уже купленного чая.

Чай нужно поместить в холодную воду на несколько часов, натуральный чай не сможет окрасить холодную воду, а при использовании горячей - даст ей только легкий оттенок. Поддельный чай в свою очередь может завариваться даже холодной водой и давать ей насыщенный оттенок, что указывает на использование красителей.

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