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Обвал фронта на юге и новый мятеж: Жданов раскрыл сценарий революции в России

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  • 30.08.2023, 15:10
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Обвал фронта на юге и новый мятеж: Жданов раскрыл сценарий революции в России
Олег Жданов

Эксперт предсказал появление «черного лебедя».

ЧВК «Вагнер» может пойти на новый мятеж в России, который будет спровоцирован неожиданными событиями, после чего начнется открытое противостояние «башен Кремля». Стимулом для развития такой ситуации может стать падение оккупационных войск на Мелитопольском или Бердянском направлениях. В результате все может вылиться в революцию. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью «Главреду» он рассказал о том, что определенное неожиданное событие – «черный лебедь» – приведет к новому мятежу в России, после чего будет уже открытое противостояние «башен Кремля». Однако нельзя сказать, что такие события произойдут уже в ближайшее время.

«Полагаю, произойдут события типа «черный лебедь». Случится то, что послужит триггером нового мятежа, который выльется в открытое противостояние.

Но вряд ли можно говорить о том, что это произойдет в ближайшее время. В то время как элиты дерутся и у них нарастает накал страстей, общество остается аморфным. В большинстве своем оно поддерживает политику Путина и войну. Как говорят социологи, 10% пассионарно настроенных граждан делают революцию. Поэтому пока не раскачается общество, ничего не будет», - отметил Жданов.

По его словам, падение оккупационной армии России на южном фронте может стать спусковым крючком для революции в стране.

«Это может стать огромным стимулом для развития таких событий – «черным лебедем». К примеру, обрушение фронта на Мелитопольском или Бердянском направлениях может стать реальным триггером для новой революции в России», - подчеркнул Олег Жданов.

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