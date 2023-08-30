Обучение украинцев на F-16: Румыния и Нидерланды согласовали создание тренировочного центра 1 30.08.2023, 15:40

Это конкретный шаг к укреплению противовоздушной обороны Украины.

Румыния и Нидерланды согласовали создание базы для тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 и соответствующего обслуживания этих самолетов в одном из учебных центров на территории Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Испании.

- Нидерланды и Румыния вчера подписали письмо о намерениях по предоставлению тренировки и обслуживания для F-16 в учебном центре в Румынии. Это конкретный шаг к укреплению противовоздушной обороны Украины от двух европейских стран и, безусловно, со стороны всех европейских стран, являющихся участницами коалиции F-16, - сказала Оллонгрен.

Она также отметила, что для Нидерландов очень важно продолжать демонстрировать единство и поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

Напомним, союзники Украины создали авиационную коалицию для передачи государству современных истребителей, включая F-16. Недавно стало известно, что Украина получит не менее 61 самолета из Дании и Нидерландов.

Отметим, что Дания уже начала обучение восьми украинских пилотов на F-16. А США начнут обучение в ближайшее время.

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