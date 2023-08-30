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«Жизнь внутри страны пропитана абсурдом»

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  • 30.08.2023, 15:51
  • 6,642
«Жизнь внутри страны пропитана абсурдом»

О чем сейчас говорят белорусы?

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Владимир из Вилейки:

- Жизнь белорусов внутри страны сейчас до такой степени пропитана абсурдом, что уже сложно чем-то удивить. Но лукашисты справляются!

Недавно звонил (через партизанский Telegram, естественно) знакомому правозащитнику Антону, который сейчас живет за границей. Поговорили о том о сем, а под конец разговора он, смеясь, спрашивает: «А ты знаешь, что разговаривал со мной с помощью «экстремистского» канала связи?».

Я так сначала и не сообразил, что Антон имеет в виду, но он объяснил. Какой-то там лукашистский суд (может какой-то железнодорожный или ленинский-сталинский) признал «экстремистскими» информационные ресурсы правозащитной организации, среди которых даже Telegram-счет моего собеседника. Но это еще не все: в этот список попал и электронный адрес моего знакомого!

У меня аж дар речи пропал. Никак не могу понять, как такое может быть и что отсюда следует. Антон рассуждает дальше: «Ну вот, например, писал ты мне в Telegram или на электронный адрес, даже просто поздравляя с Рождеством... Получается, способствовал «экстремистской деятельности», даже если это было 5 лет назад!».

Я долго еще думал о ловких лукашистах-изобретателях. Их фантазии могут пойти еще глубже и глубже. Почему бы не объявить «экстремистским» мобильный номер телефона какого-то активиста? А кто звонил на него по каким-то делам, даже обычным частным либо служебным – пособники по «экстремистской деятельности»!

Придумка еще лучше - объявить «экстремистским» не электронный, а обычный почтовый адрес некоего нелояльного режиму белоруса. Прислал туда письмо, например, банк-ну вот, уже финансовое учреждение можно подозревать в содействии «экстремистской деятельности» и влепить огромный штраф!

Чтобы не сойти с ума, остается разве что относиться к этому с юмором. Ведь психическое и физическое здоровье нам всем понадобится, чтобы восстанавливать нашу страну, очищая ее от лукашистского абсурда.

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