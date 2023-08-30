Мыльные пузыри Пескова 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

30.08.2023, 15:54

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фото: getty images

Пришла очередь глотать пыль от индийских космических ботинок.

Вчера только пресс-секретарь Дмитрий Песков выдувал мыльные пузыри насчет «уникальной российской космической программы». Рассуждая с деревянным оптимизмом на фоне катастрофы «Луны-25» и успешной посадки Индии на Луну, что «путь к звёздам – он лежит через тернии».

И вот сегодня пришла новость о звездах. О ближайшей к нам. О Солнце. О космическом аппарате, который стартует 2 сентября и будет изучать Солнце: «Космический аппарат будет выведен на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа 1 (L1) системы Солнце-Земля, которая находится примерно в 1,5 млн км от Земли. Спутник, расположенный на гало-орбите вокруг точки L1, имеет главное преимущество в непрерывном наблюдении за Солнцем без каких-либо затенений. Это обеспечит большее преимущество наблюдения за солнечной активностью и ее влиянием на космическую погоду в режиме реального времени».

Как вы думаете, чей это аппарат? Какой страны? Той самой, откуда Песков, с его выдуманной «уникальной космической программой»?

Нет, друзья. Это опять Индия.

От американских космических ботинок «пыль глотать замучились» (говоря дивным языком великого геополитика), от китайских тоже, теперь пришла очередь индийских.

Чем же ответить путинцам? Можно килотоннами новых планов, повторным запуском в космос актрисы Пересильд и дерзкой идеей – полететь на Солнце и сделать это ночью, чтобы не сгореть. Но для этого, конечно, нужен Дмитрий Рогозин. Одному Юрию Борисову такая задача вряд ли будет по плечу.

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