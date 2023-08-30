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Сразу три польских министра приехали на границу с Беларусью

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  • 30.08.2023, 16:03
  • 5,674
Сразу три польских министра приехали на границу с Беларусью

Зачем?

Сегодня сразу три польских министра посетили пограничные Крынки, расположенные недалеко от границы с Беларусью.

Министр обороны Мариуш Блащак, министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьски, а также министр иностранных дел Збигнев Рау провели совещание с представителями Пограничной охраны, полиции и армии на тему актуальной ситуации на границе с Беларусью. Об этом проинформировало Минобороны Польши.

Напомним, в начале недели в Варшаве состоялась министерская встреча Польши и стран Балтии, на которой были согласованы подходы к закрытию границы с Беларусью. Она будет закрыта в случае вооруженного инцидента или попытки массового прорыва мигрантов. Министры также потребовали от Минска вывести из Беларуси боевиков ЧВК «Вагнер» и отвести от границы мигрантов, вернув их в страны происхождения.  При этом МВД Польши допускает открытие пограничных переходов с Беларусью, если Минск выполнит указанные условия.

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