Сразу три польских министра приехали на границу с Беларусью 3 30.08.2023, 16:03

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Зачем?

Сегодня сразу три польских министра посетили пограничные Крынки, расположенные недалеко от границы с Беларусью.

Министр обороны Мариуш Блащак, министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьски, а также министр иностранных дел Збигнев Рау провели совещание с представителями Пограничной охраны, полиции и армии на тему актуальной ситуации на границе с Беларусью. Об этом проинформировало Минобороны Польши.

Напомним, в начале недели в Варшаве состоялась министерская встреча Польши и стран Балтии, на которой были согласованы подходы к закрытию границы с Беларусью. Она будет закрыта в случае вооруженного инцидента или попытки массового прорыва мигрантов. Министры также потребовали от Минска вывести из Беларуси боевиков ЧВК «Вагнер» и отвести от границы мигрантов, вернув их в страны происхождения. При этом МВД Польши допускает открытие пограничных переходов с Беларусью, если Минск выполнит указанные условия.

Minister @mblaszczak: Usnarz Górny to miejsce symboliczne jeżeli chodzi o działania hybrydowe. Mamy do czynienia z próbą ataków na wolny świat. Ataków reżimu, który próbuje odbudować swoje imperium. pic.twitter.com/pNGLIQN6rj — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 30, 2023

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