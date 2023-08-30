закрыть
30 августа 2023, среда, 16:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские нацгвардейцы уничтожили российскую гаубицу «Рапира»

2
  • 30.08.2023, 16:13
  • 1,152
Украинские нацгвардейцы уничтожили российскую гаубицу «Рапира»

Артиллерия и аэроразведчики слаженно отработали.

Силы обороны Украины обнаружили позиции российской противотанковой гаубицы «Рапира» и уничтожили ее. Об этом сообщила Национальная гвардия Украины.

«Обнаружили и отработали», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты разместили свою противотанковую пушку, чтобы бить по украинской технике. Однако разведчики батальона «Свобода» обнаружила вражескую технику и скорректировала артиллерию бригады наступления НГУ «Рубеж».

«Слаженная работа артиллерии и аэроразведчиков», - добавили в Нацгвардии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип
Смута в России все ближе
Смута в России все ближе Виктор Андрусив
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина Андрей Санников