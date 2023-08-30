Украинские нацгвардейцы уничтожили российскую гаубицу «Рапира»2
- 30.08.2023, 16:13
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Артиллерия и аэроразведчики слаженно отработали.
Силы обороны Украины обнаружили позиции российской противотанковой гаубицы «Рапира» и уничтожили ее. Об этом сообщила Национальная гвардия Украины.
«Обнаружили и отработали», - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты разместили свою противотанковую пушку, чтобы бить по украинской технике. Однако разведчики батальона «Свобода» обнаружила вражескую технику и скорректировала артиллерию бригады наступления НГУ «Рубеж».
«Слаженная работа артиллерии и аэроразведчиков», - добавили в Нацгвардии.
⚡️Виявили та відпрацювали: злагоджена робота артилерії та аеророзвідників— НГУ (@ng_ukraine) August 30, 2023
Окупанти розмістили свою протитанкову гармату, щоб бити по нашій техніці. Але наша аеророзвідка Батальйону «Свобода» виявила ворожу техніку та скорегувала артилерію Бригади наступу НГУ «Рубіж». pic.twitter.com/MdoXrP6iyR