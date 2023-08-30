Украинские нацгвардейцы уничтожили российскую гаубицу «Рапира» 2 30.08.2023, 16:13

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Артиллерия и аэроразведчики слаженно отработали.

Силы обороны Украины обнаружили позиции российской противотанковой гаубицы «Рапира» и уничтожили ее. Об этом сообщила Национальная гвардия Украины.

«Обнаружили и отработали», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты разместили свою противотанковую пушку, чтобы бить по украинской технике. Однако разведчики батальона «Свобода» обнаружила вражескую технику и скорректировала артиллерию бригады наступления НГУ «Рубеж».

«Слаженная работа артиллерии и аэроразведчиков», - добавили в Нацгвардии.

⚡️Виявили та відпрацювали: злагоджена робота артилерії та аеророзвідників



Окупанти розмістили свою протитанкову гармату, щоб бити по нашій техніці. Але наша аеророзвідка Батальйону «Свобода» виявила ворожу техніку та скорегувала артилерію Бригади наступу НГУ «Рубіж». pic.twitter.com/MdoXrP6iyR — НГУ (@ng_ukraine) August 30, 2023

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