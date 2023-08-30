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Остается только перевезти вещи: как выглядит самая дешевая квартира в «Парке Челюскинцев»

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  • 30.08.2023, 16:18
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Остается только перевезти вещи: как выглядит самая дешевая квартира в «Парке Челюскинцев»

С 21-го этажа открывается красивый вид.

Сегодня мы решили узнать минимальную стоимость готовой квартиры в жилом комплексе «Парк Челюскинцев», что в районе проспекта Независимости и улицы Макаенка в Минске, пишет realt.by. Среди нескольких десятков предложений (варианты без отделки мы не рассматривали) мы выбрали самое экономичное. Это оказалась квартира-студия с ремонтом, мебелью и техникой. Кажется, будущим хозяевам останется только перевезти свои вещи. Посмотрим, сколько стоит такое жилье.

Эта студия общей площадью 34,9 «квадрата» расположена в доме на Макаенка, 12/Г.

Квартира находится на 21-м этаже. Пространство зонировано на кухню и жилую зону. В кухонной зоне есть встроенная мебель с бытовой техникой Bosch и обеденная группа. В жилой зоне − диван, мебель для гостиной, телевизор. В прихожей есть встроенный шкаф, в санузле установлена душевая кабина, мебель для ванной комнаты, стиральная машина Bosch.

Как отмечается в объявлении, с верхнего этажа открывается красивый вид. Высокие потолки (2,7), панорамные окна на лоджии и в жилой комнате обеспечивают хорошую освещенность, визуально делая комнату просторнее.

Среди плюсов жилого комплекса − просторные холлы, комфортные лифты, благоустроенные дворы. Прямо рядом с домом недавно открылся детский сад.

Что касается окружения, то рядом можно найти магазины, кафе, учебные заведения, медицинские центры, метро. В нескольких шагах от комплекса — отличные зоны отдыха: Парк Челюскинцев и Центральный ботанический сад. Всего в одной остановке метро находится торгово-развлекательный центр Dana Mall.

Стоимость этой квартиры — 82 тысячи долларов (2158 — за метр).

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